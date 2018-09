Pod evropskim povprečjem

V Sloveniji so celotni prihodki od davkov in socialnih prispevkov leta 2016 znašali 36,9 odstotka BDP, kar nas uvršča na 14. mesto med članicami EU in pod evropsko povprečje. Pri obremenitvi z davki smo šele na 21. mestu, pri obremenitvi s socialnimi prispevki pa na visokem šestem. Davčni prihodki so v primerjavi z evropskim povprečjem nižji za 4,5 odstotne točke, pri čemer so pod povprečjem predvsem davki na dohodek in premoženje, ki zaostajajo s 5,5 odstotne točke, višji pa so davki na proizvodnjo in uvoz, zlasti DDV in trošarine.