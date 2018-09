Triletni nacionalni projekt dela z nadarjenimi dijaki je vreden dva milijona evrov, sofinancirata pa ga ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Evropski socialni sklad. Na ministrstvu pričakujejo, da bo do leta 2020 v ta model dela z nadarjenimi v vzhodni Sloveniji vključenih 800 dijakov, v zahodni Sloveniji pa 652 dijakov. Pri tem nadarjenost ne pomeni učnega uspeha, temveč interes dijaka za udejstvovanje in izkazovanje uspehov na določenih področjih.

Gre za spodbujanje prožnih oblik učenja in podporo kakovostni karierni orientaciji za nadarjene, v treh letih pa naj bi se z njegovo pomočjo oblikovali modeli dobre prakse, ki se bodo vgradili v celoten sistem vzgoje in izobraževanja, zagotavljajo na ministrstvu. »Skrajni čas je, da pride do sistemske rešitve, saj so nadarjeni otroci največji kapital naše družbe,« poudarja ravnatelj II. gimnazije Maribor Ivan Lorenčič.

V drugem sklopu projekta bo ljubljanska pedagoška fakulteta s projektom PROGA oblikovala metodološko orodje za spremljanje in vrednotenje dela z nadarjenimi dijaki. Na osnovi ugotovitev bo MIZŠ pripravilo smernice za spremljanje in evalvacijo celostne obravnave nadarjenih dijakov v srednjem šolstvu, ki bo del nosilnega modela za delo z nadarjenimi.

Javni razpis ima dva sklopa. V prvem se oblikujejo podporna okolja za karierno orientacijo nadarjenih dijakov prek tako imenovanih regionalnih središč. Za vzhodno Slovenijo je bila izbrana II. gimnazija Maribor s projektom RAST, za zahodno Slovenijo pa Gimnazija Vič s projektom SKOZ. Središči morata razvijati tudi pedagoške modele in druge oblike dela z nadarjenimi ter za projekt motivirati čim več šol in dijakov.

Kot v resničnem svetu

»Mrežo srednjih šol in zunanjih partnerjev gradimo z enim samim ciljem: da širimo dobre prakse, ki jih je na šolah veliko, da omogočimo dijakom, ki zmorejo in hočejo, da dosežejo več, kot jim ponuja obvezen šolski program, da šolam omogočimo odpiranje in povezovanje s podjetji,« pojasnjuje ravnateljica Gimnazije Vič Alenka Krapež. Pričakuje, da bodo na začetku izziv neposrednega sodelovanja s podjetji sprejeli najradovednejši, najpogumnejši in najbolj nadarjeni dijaki. So pa po njenem mnenju vsi mladi ustvarjalni in radovedni, nekateri potrebujejo le malo več spodbude. Pomembna je tudi vztrajnost, da projekte dokončajo. »Tu ne gre za ocene, temveč za to, da naprava deluje, da je predstava odigrana in občinstvo zadovoljno, da je časopis izdan… Podobno kot v resničnem svetu,« dodaja Krapeževa.

Na II. gimnaziji Maribor se zgledujejo po srbskem raziskovalnem centru Petnica, v katerem imajo dijaki vrhunske mentorje ter v kampusu bivajo, da sočasno razvijajo socialne kompetence in sposobnost timskega dela. »Tudi pri nas bi lahko ustanovili enega ali več podobnih centrov,« je prepričan Lorenčič.

V Sloveniji že uspešno deluje Zavod 404, ki je prvi slovenski mladinski raziskovalno-tehnološki center. Je tudi eden od izvajalcev aktivnosti SKOZ. Aktivnosti pripravljajo za šole in njihove dijake, ki jih zanimajo tehnika, tehnologija in podjetništvo. »Če hočemo mlade navdušiti za inovacije in podjetništvo, jim moramo pokazati, kaj zmorejo. Tako pridobijo zaupanje vase,« na osnovi izkušenj poudarja direktor Zavoda 404 Rok Capuder.