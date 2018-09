V kočevskem podjetju SmartMelamine, ki sta ga pred tremi leti ustanovila podjetje Melamin Kočevje in nemški partner, so te dni tudi uradno zagnali proizvodnjo visokokakovostnih melaminskih flisov. Kot pojasnjuje direktor SmartMelamina Damjan Murn, gre za negorljiv material z izjemnimi termo in akustičnimi lastnostmi, kakršnega v svetu ne proizvajajo nikjer drugje. Na leto naj bi izdelali tudi do 2000 ton melaminskih flisov, pričakujejo pa v začetku okoli 15 milijonov evrov prihodkov na leto. V postavitev proizvodne linije so vložili več kot sedem milijonov evrov, pri čemer so pridobili poldrugi milijon državne razvojne spodbude na razpisu Slovenskega podjetniškega sklada.

Osnova melaminskih flisov je posebna melaminska smola, ki jo proizvajajo izključno v kočevskem podjetju, s posebnim termoplastičnim proizvodnim procesom jo predelajo v flis, ki se ne krči, ne gori in ne topi. Tako melaminska smola kot proizvodnja sta patentirani, dodaja Murn. »Razvoj je potekal več let. Potencialni kupci so s trga mobilnosti, torej avtomobilska, letalska, železniška industrija, tovrstni flisi so uporabni tudi kot polnilo v zaščitnih oblekah, denimo v gasilstvu, ali pa kot protipožarni element v ekstremnih okoliščinah, kakršne so pri delu na naftnih ploščadih, v jeklarnah in podobno.« Kot dodaja, ga lahko zaradi izjemnih lastnosti obdelave uporabljajo tudi pri tako imenovani filtraciji vročih plinov, za izolacije cevi, za kurilne naprave, klimatske elemente, toplotne črpalke.