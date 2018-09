Ko je vodja Gibanja petih zvezd zapuščal palačo Chigi po večurnih pogajanjih o novem italijanskem proračunu, so pred poslopjem privrženci Luigija Di Maia že slavili. »Danes je zgodovinski dan! Danes se Italija spreminja! Prvič je država na strani ljudi. Prvič jim ne jemlje, temveč daje,« je na svoji strani na facebooku zapisal Di Maio. Medtem ko sta najpomembnejša moža italijanske koalicije v Rimu slavila »proračun sprememb«, je odločitev italijanske vlade, da bo v proračunskem obdobju od leta 2019 do 2021 zaradi novih socialnih projektov dosegla proračunski primanjkljaj v vrednosti 2,4 odstotka BDP, sprožila alarm pri vlagateljih in pri evropski komisiji. Novi italijanski proračun, ki ga je potrdila vlada, z njim pa se morata strinjati še parlament in evropska komisija, namreč ne bo več varčevalen. Povsem je usmerjen v izpolnjevanje predvolilnih obljub Gibanja petih zvezdic in Severne lige. Gre za dolgoročni odmik od varčevalno naravnega proračuna, s katerim je hotela prejšnja vlada manjšati gromozansko zadolženost države.

Negativni odzivi finančnih trgov Še pet minut pred dvanajsto so v četrtek italijanski koalicijski partnerji z nadstrankarskim tehnokratskim finančnim in gospodarskim ministrom Giovannijem Trio iskali soglasje, kakšen proračun naj druga najbolj zadolžena država evrskega območja slednjič sprejme. A vsi poskusi Trie, da bi koalicijski stranki prepričal o manjših proračunskih apetitih, so spodleteli. Tria, ki naj bi ga predsednik Sergio Matarella celo prosil, naj ne odstopi, da tako ne bi finančnim trgom poslali negativnega sporočila, je slednjič privolil v vse zahteve Luigija Di Maia in Mattea Salvinija. Vendar je bil napovedani proračunski primanjkljaj zadosten razlog, da so se finančni trgi odzvali s podobno velikim nelagodjem kot evropska komisija. Sledile so namreč številne prodaje desetletnih italijanskih obveznic, do deset odstotkov vrednosti so izgubile tudi delnice italijanskih bank, zvišal se je zahtevani donos za nakup državnih obveznic, rekordno pa se je v primerjavi z zadnjimi tremi tedni povečala razlika med donosom nemških in italijanskih obveznic (spread), in sicer na 256 točk.