Po odigranem desetem krogu bodo jutri in pojutrišnjem nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi nadaljevali tekmovanje. Derbi bo na razprodanem stadionu Fazanerija, kjer bo Mura gostila vodilni Maribor, ki je povečal prednost pred Olimpijo na šest točk. Ljubljančane po napetem obračunu z Gorico proti Krškemu čaka četrta domača tekma v nizu, Domžale pa bodo poskušale ujeti zmagovito serijo v Velenju. V ponedeljek bosta še tekmi Gorica – Celje in Aluminij – Triglav.

MURA – MARIBORjutri ob 13. uri, sodnik: Kajtazović Komaj je Maribor proti Rudarju (3:0) izboljšal domačo formo, sta na obzorju že vsaj dva nova izziva. Ni miru, teža vodstva na lestvici pač prinaša pritisk. Maribor je tega vajen, noče pa več biti vajen občutka, kot je izpostavil Darko Milanič, strinjal pa se je tudi Marijan Pušnik, da sodniki prevečkrat delajo napake. Milanič ima pred derbijem z Muro, ki je bil razprodan že v sredo, še druge skrbi. Po izključitvi Mitje Vilerja je prisiljen iskati rešitve še na levem boku ob že tako premešani obrambi. »Čaka nas vroče gostovanje. Ozračje na tribunah, igrišče nekoliko slabše kakovosti,« opozarja. Ante Šimundža je z Muro padel v trdi niz treh porazov. Začelo se je proti Olimpiji, ko je dišalo po točki (0:2), kakršno so črno-beli odnesli iz Ljudskega vrta (0:0). Nato so brez točk ostali še v Celju (1:0) in Kranju (3:0), kjer prav tako niso zabili, ter se znašli pri dnu. Mura bolj kot dobrohoten aplavz potrebuje gole in točke. Verjetni postavi – Mura: Obradović, Kous, Bošković, Maruško, Šturm, Kouter, Kozar, Lorbek, Karničnik, Bobičanec, Sirk. Maribor: Handanović, Klinar, Uskoković, Ivković, Pihler, Dervišević, Vrhovec, Hotić, Mlakar, Tavares. Naš namig: 2.

RUDAR – DOMŽALEjutri ob 16. uri, sodnik: Glažar Domžale se prebujajo, lahko zapišemo po remiju v Ljudskem vrtu in visoki zmagi v Posavju. Igralci so dvignili ritem igre in popravili napake iz uvodne četrtine prvenstva, ko so zbrali premalo točk, da bi se vključili v enakovredno igro za prvaka. Rudarju v tej sezoni ne gre nič po načrtih. Velenjčani so bili nebogljeni v Mariboru, zato še vedno zasedajo zadnje mesto v ligi. Če Rudar ne bo začel kmalu zmagovati, mu bodo nasprotniki v boju za obstanek pobegnili. Verjetni postavi – Rudar: Pridigar, Dedić, Vasiljević, Kašnik, Hrubik, Pišek, Kitek, Arap, Pušnik, Tučić, Radić. Domžale: Milić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Sikošek, Mujan, Gnezda Čerin, Ibričić, Kirm, Ibraimi, Vuk. Naš namig: 2.