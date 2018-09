Za konec tedna si po navadi želimo lepega vremena, a danes bo vsaj med ljubitelji nogometa veliko takšnih, ki ne bi imeli nič proti ali pa bi se celo razveselili, če bi se skisalo. Ob tem bi namreč mirnejše vesti vse popoldne do poznega večera preživeli na kavču pred televizijskim zaslonom, kjer bi si od 15. ure dalje ogledali vrsto nogometnih derbijev. Pri čemer bi bila edina smola ta, da se deli nekaterih medsebojno časovno prekrivajo…

Začelo se bo torej ob že omenjeni uri s tako imenovanim derbijem Derby della Capitale, na katerem se bosta v Rimu pomerila tamkajšnja kluba Roma in Lazio. Naslednja pomembna ura je 16.30, ko bo na Poljudu v Splitu sodnik dal znak za začetek hrvaškega derbija med Hajdukom in Dinamom iz Zagreba, pred katerim sta za vroč uvod že pred dnevi poskrbeli navijaški skupini obeh klubov. Njuni predstavniki so se zapletli v krvav pretep na avtocestnem počivališču, ko so potovali v nasprotni smeri, Splitčani proti Zagrebu in Zagrebčani proti Splitu, na ogled pokalnih tekem proti nižjeligaškima kluboma.

Ob 18. uri bo znova vroče na Apeninskem polotoku, saj se bosta v Torinu udarila prvouvrščena Juventus (6 zmag na 6 tekmah) in Napoli, ki je v prejšnji sezoni do zadnjega dihal za vrat Stari dami, v tej tekmi pa bi jo z morebitno današnjo zmago na vrhu ujel po točkah. Le pol ure pozneje se bosta v Londonu na drugi medsebojni tekmi v nekaj dneh udarila Chelsea in Liverpool. Gostje so s sedmimi zaporednimi zmagami (šest na prvenstvu, ena v ligi prvakov) na začetku sezone postavili klubski rekord, prvi poraz pa med tednom v ligaškem pokalu doživeli prav proti modrim, ki se prav tako lahko pohvalijo z odličnim začetkom pod vodstvom novega trenerja Maurizija Sarrija, saj so v prvenstvu nanizali 5 zmag in remi. No, sklep supersobote pa bo kot smetana na torti predstavljal madridski derbi med Realom in Atleticom, ki se bo začel ob 20.45 in tako vsem, ki kanijo spremljati vse tekme, omogočil vsaj slabe pol ure časa, da pojedo večerjo.

Prav zadnja tekma bo nekaj posebnega za slovenske ljubitelje nogometa, saj bo na njej ena glavnih vlog pripadla vratarju Atletica Janu Oblaku, ki s soigralci navkljub ne najbolj bleščečemu začetku sezone ob spodrsljajih Barcelone in Reala na tretjem mestu za omenjenima (zbrala sta po 13 točk) zaostaja le za dve točki (11), manj golov od njega (4) pa je na prvih šestih tekmah prejel le vratar Villarreala Sergio Asenjo (3). Ob tem mu bo pri branjenju mreže verjetno lahko pomagal tudi urugvajski branilec Jose Gimenez, ki je na prejšnji tekmi proti Huesci igro zaradi poškodbe moral zapustiti že v 39. minuti. Manj sreče je imel medtem eden ključnih igralcev Reala Marcelo, ki se je poškodoval v zaključku zadnje tekme proti Sevilli, a jo moral vseeno odigrati do konca, ker je njegov trener Lopetegui že pred tem opravil vse tri menjave. Danes tako Marcelo ne bo igral, tako kot ne bo igral njegov soigralec Isco, ki bo zaradi operacije slepiča manjkal vsaj en mesec. Real in Atletico sta do sedaj sicer odigrala že 220 uradnih medsebojnih tekem, uspešnejši pa je kraljevi klub, ki jih je dobil skorajda polovico (109, ob tem še 55 remijev in 56 zmag Atletica).