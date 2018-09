Z jutrišnjo dirko v Italiji se bo končala letošnja sezona za svetovno prvenstvo, v kateri si je Nizozemec Jeffrey Herlings predčasno in prepričljivo privozil premierni naslov svetovnega prvaka (883 točk). Italijan Antonio Cairoli, devetkrat najboljši na svetu (nazadnje v minuli sezoni), si je s 782 točkami prav tako že zagotovil končno drugo mesto v skupnem seštevku za SP. Najboljši motokrosisti so v letošnji sezoni prepotovali kar 16 držav, v Italiji pa so letos že gostovali, ko so se aprila pomerili na dirki za veliko nagrado Trentina v Pietramurati. Ta vikend se bodo prvič pomerili v Imoli, kjer so prireditelji (po vzoru Assna na Nizozemskem) pripravili progo za motokros na slovitem dirkališču za cestne dirke, ki so ga poimenovali po Enzu in Dinu Ferrariju.

Prva in doslej tudi edina mednarodna dirka v motokrosu na tem dirkališču je bila že pred davnimi 70 leti. Tokratna proga, ki so jo prireditelji pripravljali več kot dva tedna in zanjo porabili več kot 25.000 kubičnih metrov zemlje, bo imela trdo podlago, kar tako Timu Gajserju kot Klemnu Gerčarju zelo ustreza. Gajser, trenutno četrtouvrščeni v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo, ima še vedno teoretične možnosti za končno »bronasto kolajno«, kajti za tretjeuvrščenim Belgijcem Clementom Desallom zaostaja za dvajset točk (625:645). Tim Gajser, ki že ima zagotovljeno najmanj četrto mesto ob koncu sezone, se dobro zaveda zahtevnosti naloge, ki ga čaka v Italiji: »Dvajset točk zaostanka ni malo, vendar se bom potrudil po svojih najboljših močeh, da dosežem čim boljši rezultat in končam sezono čim višje. Toda razplet boja za tretje mesto ni odvisen samo od mojega dosežka, ampak tudi od Desallovega izkupička. Proga v Imoli mi bo zagotovo ustrezala, saj je trda, videti je zanimiva in zabavna, ima pa tudi prvine superkrosa. Vedno je poseben izziv tekmovati na novih progah.«

Klemen Gerčar je v skupnem seštevku na 51. mestu z dvema točkama, ki ju je (vsakič po eno) osvojil na dirkah v Švici in Bolgariji. V Italiji se slovenski motokrosist vedno počuti zelo domače, trenutno pa je v dobri formi. Zato upa, da mu bo ob pomoči slovenskih navijačev, ki jih bo v Imoli zagotovo spet zelo veliko, uspelo osvojiti še kakšno točko v elitnem razredu MXGP. V kategoriji MX2 je med čakajočimi tudi slovenski motokrosist Jan Pancar, zaradi velikega števila prijavljenih tekmovalcev pa njegov nastop na dirki v Imoli še ni uradno potrjen.

V razredu MXGP bodo kvalifikacije danes popoldne, uradna dirka pa jutri: prva vožnja bo ob 14.15, druga pa ob 17.10.