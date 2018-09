Dvainštirideseti Ryderjev pokal se je začel v znamenju Američanov, ki so suvereno dobili tri od štirih dvobojev v igri s štirimi žogicami. Neuspešen je bil le Tiger Woods v paru s Patrickom Reedom, ki je moral priznati premoč Italijanu Francescu Molinariju ter Angležu Tommyju Fleetwoodu.

Dobro uro po zaključku »fourballov« je šlo na igrišče National pri Parizu, na katerem je zbralo okoli 60.000 gledalcev, še osem parov igralcev, štiri na vsaki strani, ki so se pomerili v izmeničnem udarjanju žogice. Evropa je suvereno dobila vse štiri dvoboje; prvič v skoraj stoletni zgodovini je dobila vse štiri »foursome«.

»Po dopoldanskem razočaranju smo popoldan pokazali, da smo prava ekipa. Na teren je stopilo vseh dvanajst igralcev in vsi so pokazali, da je golf igra vztrajnosti in samozavesti. Čeprav je do konca še dolga pot, so nam te štiri zmage zagotovo vlile še dodatne samozavesti,« je po koncu prvega dne povedal kapetan Evrope Thomas Byorn.

Junaka Evrope prvega dne sta bila Molinari in Fleetwood, ki sta po dopoldanski zmagi, popoldan premagala še na papirju najmočnejšo dvojico ZDA, Jordana Spietha in Justina Thomasa.

»Energija, ki so nama jo dali soigralci z dobrimi igrami, predvsem pa ti gledalci, ki te podpirajo na vsakem koraku, je nekaj, kar ne znam opisati. Takšne občutke lahko v golfu doživiš samo na Ryderjevem pokalu. Ni še čas za slavje, čim prej se moramo 'resetirati' in se zbrati za jutrišnje partije, saj sem prepričan, da so Američani željni maščevanja,« je povedal Molinari.