Hokejisti Jesenic in Olimpije so po prvih tekmah nove sezone v alpski ligi pričakovano konkurenčni italijanskim in avstrijskim tekmecem. Medtem ko železarji na treh obračunih še niso izgubili po rednem delu tekme, Olimpija po petih dvobojih lahko žaluje za dvema porazoma brez točk.

Železarje ta konec tedna čaka paket gostovanj. Danes bodo gostovali pri novincu v Milanu, jutri pa odhajajo v Feldkirch, kjer tamkajšnje moštvo vodi Nik Zupančič. Na Jesenicah je nastal preplah po poškodbi udarnega napadalca Davida Rodmana, ki je na tekmi državnega prvenstva proti Slaviji strgal križne vezi v levem kolenu. V preteklosti je imel enako poškodbo v desnem kolenu, a se zdaj očitno ne bo odločil za operacijski poseg, saj bi bila rehabilitacija tako dolga, da bi bila zanj pri 35 letih sezona že končana.

Olimpija je previsoko poletela po zmagi s 6:0 proti Milanu, ki se mu pozna pomanjkanje treningov na ledu, saj so v Lombardiji šele pred dnevi postavili igrišče. Slovenski pokalni prvaki so se sredi tedna v Tivoliju namučili proti moštvu Zell am See (2:1), ko je podaljšek s 24 obrambami preprečil vratar Tilen Spreitzer. Na tivolskih tribunah je bilo le za vzorec navijačev, kar veliko pove o zanimanju ljubljanskega občinstva za tekme v alpski ligi. »Dobro se bomo morali pripraviti za nadaljevanje sezone in popraviti napake. Nasprotniku ne smemo dati priložnosti za gol,« je dejal branilec Aleš Kranjc. Olimpijo danes ob 17.30 čaka ura resnice proti zadnjemu finalistu tekmovanja Rittnu, ki je doslej zbral polovičen izkupiček.

Dodajmo, da so slovenska, italijanska in avstrijska hokejska zveza ta teden podaljšale dogovor o nadaljnjem sodelovanju v projektu alpske lige do leta 2025. Liga bo po koncu prihodnje sezone odprla tudi položaj predsednika, ki ga bo zasedel prvi funkcionar HZS Matjaž Rakovec. Partnerske zveze so dogovor podpisale ob robu kongresa Mednarodne hokejske zveze na Malti.