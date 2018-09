Toda bolj kot prihod ekipe iz mesta na severu Nemčije tik ob meji z Dansko v Celju in še marsikje drugje odmeva prekinitev sodelovanja z dosedanjim trenerjem Brankom Tamšetom. (Ne)pričakovano slovo Velenjčana na celjski klopi, ki je na letošnjih šestih tekmah doma in v Evropi doživel kar štiri poraze (Krka, Ribnica, Skjern, Paris St. Germain), v slabih petih letih pa je v Sloveniji osvojil 14 lovorik (po pet naslovov državnega in pokalnega prvaka ter štiri superpokalne), je na veliko sceno izstrelilo dosedanjega trenerja celjskih mladincev in kondicijskega trenerja članske ekipe Tomaža Ocvirka. In usodi obeh sta povezani z jutrišnjim nasprotnikom v Zlatorogu: Tamše je marca 2013 na poti z avtobusom v Flensburg izvedel, da je dobil nogo v Gorenju, marca 2014 je prvo evropsko tekmo kot trener Celja Pivovarne Laško vodil prav proti temu klubu, 45-letni Ocvirk pa bo veliki debi doživel jutri proti temu klubu.

Čeprav je statistika dosedanjih 14 medsebojnih tekem krepko na strani Flensburga (devet zmag, štirje porazi, en remi), so Celjani dobili najpomembnejši obračun – finale lige prvakov v sezoni 2003/04, ko so postali najboljši v Evropi: v Celju so zmagali s 34:28, v Flensburgu pa izgubili z 28:30. Pred jutrišnjim dvobojem z vodilno ekipo nemške lige (prvo mesto si deli z Magdeburgom, oba imata z razmerjem zmag in porazov 7:0) in evropskim prvakom iz leta 2014 novopečeni trener članske ekipe pivovarjev Tomaž Ocvirk pravi: »Mi se moramo v tem trenutku predvsem ukvarjati s sabo, konsolidirati vrste in predvsem umiriti razmere zadnjih dni. Nimamo veliko časa, da bi kaj spreminjali: včeraj smo imeli skupno druženje in pogovor z igralci, danes pa nas čaka priprava na tekmo. Trenutno je moja največja želja, da navijači podprejo ekipo in igralce na igrišču. Uspeha nihče ne more doseči sam. To nam lahko uspe le skupaj in s pomočjo navijačev ter njihove pozitivne podpore. Ali se bo to zgodilo že tokrat, ne vem, vem pa, da bomo s fanti naredili vse, da bi nam uspelo.«

Razgor: Na to nimamo vpliva Flensburg je pred sezono doživel veliko kadrovskih sprememb, med nosilci igre so odšli Thomas Mogensen (Skjern), Jacob Heinl (Ribe-Esbjerg), Kentin Mahé (Veszprem), Kevin Møller (Barcelona) in Henrik Toft Hansen (PSG), kariero je končal Šved Mattias Andersson, od bolj znanih pa sta prišla le Benjamin Burić (Wetzlar) in Torbjørn Bergerud (Holstebro). Celjski kapetan David Razgor se zaveda težavnosti naloge proti klubu, ki je v letošnji ligi prvakov najprej zmagal proti Nantesu v Franciji s 34:31, nato pa je doma s 23:24 izgubil proti Zagrebu: »Na dogodke minulih dni v našem klubu in okoli njega igralci nimamo nobenega vpliva. To smo sprejeli in gledati moramo le naprej. Kar zadeva Flensburg, poznamo njegov sistem igre, saj smo v minulih letih večkrat igrali z njim in ga kljub številnim spremembam v ekipi niso spreminjali. Mi z novim trenerjem začenjamo novo zgodbo. Vsi moji soigralci so motivirani in bodo na tej tekmi dali še tisto več, česar smo sposobni. Za pomoč bi prosil tudi navijače in gledalce, ki nam lahko s pozitivno podporo v teh trenutkih pomagajo največ.«