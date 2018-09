Mladinska romantična komedija Gajin svet v režiji Petra Bratuše je najprej navdušila občinstvo mladinskega filmskega festivala v Motovunu, kjer so ji podelili glavno nagrado v mednarodni konkurenci celovečernih filmov, pozneje pa tudi v Sarajevu, kjer je film postal najboljši po izboru otroške žirije. Na Festivalu slovenskega filma so ji podelili nagrado za posebne dosežke, trenutno pa se je že preselila na redni spored slovenskih kinematografov.

Gledalci so bili, filmov pa ne

Film govori o samozavestni enajstletnici Gaji (Tara Milharčič), ki jo režiser opisuje kot nekakšno mešanico med Piko Nogavičko in Liso Simpson, ki rešuje težave svoje družine in prijateljev, medtem pa odpira teme spletne zlorabe, ločitve staršev in nadlegovanja med vrstniki. Kljub vsemu se najbolj opira na komične elemente, ki ohranjajo optimistično vzdušje, kakršno mladinski film po mnenju Bratuše tudi potrebuje. Slovenski kinematografi potrebujejo takšne filme. »S koscenaristko Špelo Levičnik Oblak sva želela napisati romantično komedijo, saj je ta žanr v slovenski kinematografiji na žalost zelo zapostavljen. Mislim, da slovenski film potrebuje dober, inteligenten mainstream, da vrnemo slovenske gledalce v kina. To poskušam narediti z vsakim svojim delom,« pravi Bratuša, ki je doslej posnel že TV-serijo (Življenja Tomaža Kajzerja) in celovečerec Prebujanja, sicer pa se kot režiser podpisuje pod mnoge domače kuharske oddaje in TV-oglase.

Slovenski mladinski film tradicionalno sicer nima težav s pomanjkanjem gledalcev, prej s tem, da so jih po osamosvojitvi večinoma nehali snemati. V Jugoslaviji je za redno produkcijo skrbela edina državna produkcijska hiša Viba film, kjer so vlagali v različne žanre, med drugim precej v mladinske in državnotvorne zgodovinske filme. Med najuspešnejše in najznamenitejše mladinske filme v Slovenskem filmskem centru tako še danes uvrščajo predvsem tiste, ki so jih posneli do leta 1991. Še vedno sta najslavnejša prvi in drugi del Kekca režiserja Jožeta Galeta, pridružujeta se jima še Sreča na vrvici iz leta 1977 in prvi del Poletja v školjki iz leta 1986. Po slovenski osamosvojitvi so generacije takrat odraščajočih otrok ostale brez sodobne mladinske uspešnice in večinoma odraščale ob starih klasikah.

Sceno so pogojno prevetrili s Kavčičevim Nepopisanim listom iz leta 2000, zares pa šele leta 2010, ko je slovenske otroke navdušila taborniška komedija Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje. Kritiki so v filmu, ki se opira na karizmo in komični talent Jurija Zrnca, sicer zaznali pomanjkljivosti, a komedija je med otroki kljub temu postala instantna filmska klasika in vse do leta 2016 ostala najbolj gledani slovenski film po osamosvojitvi. »Mladinski filmi imajo praviloma povsod po svetu visoko gledanost, saj pogosto sodijo tudi v kategorijo družinskih filmov, s čimer se obseg ciljnega občinstva bistveno poveča,« naši tezi o skorajda zagotovljenem uspehu mladinske komedije pritrjuje Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra.