Britanci so se ob njenem zapiranju vrat začeli spraševati, ali je to po protokolu. Nato so analizirali posnetek in ugotovili, da je vojvodinji varnostnik odprl vrata, potem pa se je umaknil, da bi Meghan lahko pozdravila gostitelja, nakar je še mimogrede zaprla vrata. Mnogi so bili nad njeno potezo navdušeni, češ da je najbolj prizemljena od vseh članov kraljeve družine, pojavile pa so se tudi šale, da je s tem nekoga spravila ob službo – človeka, ki odpira in zapira avtomobilska vrata. Nasploh so Britanci obsedeni z vsem, kar počne vojvodinja. Navdušeni so denimo nad tem, da je omehčala svoj ameriški naglas, ki menda postaja vse bolj britanski. Radi tudi kuhajo po receptih, ki jih je Meghan spisala skupaj z ženskami, ki so preživele lanski požar v stolpnici Grenfell. Razpravljajo o tem, ali lahko nosi hlačne obleke ali ne, saj naj bi ji celo sam soprog namignil, da to ni dovolj ženstvena obleka za članico kraljeve družine. Sprašujejo se tudi, ali so resnična poročila ameriškega novinarja, ki trdi, da je Meghan videl na londonski ulici, ko je sama pobirala kakce svojega labradorca.

Pripravila Manja Rošini