Skozi nakup umetniških del so v prejšnji državi državna podjetja podpirala umetnike, odkupi so bili redni, kipi in slike pa so krasili javne prostore, od političnih do gospodarskih. Po osamosvojitvi so državni odkupi praktično zamrli, kar je umetnike na majhnem trgu močno prizadelo. Problem so postale tudi že obstoječe zbirke, iz katerih so nekatera dela tudi izginila ali pa novi upravitelji niso prepoznavali njihove vrednosti in jim je bila skrb za ohranitev odveč. V primeru, ko podjetja tega niso zmožna, recimo zaradi likvidnostnih težav ali prodaje p