Mnogi si želijo enostavne kmetije na obrobju mesta, obkrožene z zelenjem, kjer bodo lahko uživali v naravi in miru ter v družbi (domačih) živali. Stran od mestnega vrveža, a še vedno dovolj blizu, da lahko uživajo v vseh dobrinah, ki jih prinaša. Argentinci, Paragvajci in Urugvajci so šli še korak dlje in takšnim posestvom dali tudi ime – rancho. Slovenci bi dejali – ranč. Na takšni posesti seveda ne sme manjkati avto, ki pa mora biti sposoben tudi vožnje po zahtevnejšem terenu. V 70. letih minulega stoletja se je kandidat ponujal sam od sebe, tudi zavoljo pomenljivega imena – rancho. Matra Rancho.

Razvoj so začeli po koncu naftne krize

Šlo je za enega prvih štirikolesnikov za prosti čas, danes tako želenega športnega terenca, ki je bil sicer priljubljen, a pred časom, zato ne čudi, da je na rojstnodnevni torti upihnil le sedem svečk, nato pa odšel v zasluženi pokoj. Izdelali so jih 56.792. Pod njegovo (terensko) obliko se je podpisal Grk Antonis Volanis, v želji, da bi pocenili stroške razvoja, pa so za platformo uporabili pick-up različico simce 1100, ki je sodila pod okrilje Chryslerja. Za preostale dele karoserije so uporabili karbonska vlakna in poliester, da bi bil avto videti bolj terensko, so mu povečali odmik od tal, presenetljivo pa ni imel pogona na vsa štiri kolesa, čeprav so z njim eksperimentirali. Njegovo pomanjkanje je bilo kasneje največji očitek razvojnikom. Je pa res, da bi tudi 1,4-litrski bencinski motor lahko premogel več kot 80 konjev moči, kar je bilo dovolj za maksimalnih 146 km/h. Rancho je bil prvi francoski poskus v razredu športnih terencev, njegov cilj je bil osvojiti srca čisto novih kupcev, z avtom pa so želeli dokazati, da so inovativno podjetje.

Razvijati so ga začeli malce po koncu naftne krize leta 1973, ko so močno upadla naročila po zmogljivih športnih avtomobilih, kupci pa so presenetljivo dobro sprejeli luksuznega range roverja, čeprav je imel pod motornim pokrovom »pijančka«, osemvaljnik. RR je bil njihov zgled, vedeli pa so, da mora biti manjši, lažji, bolj ekonomičen in predvsem cenejši. Ob predstavitvi na trgu so namreč rancha prodajali za 5650 britanskih funtov. Za primerjavo: range rover je stal 8528 funtov, a je bil vendarle precej bolj razkošen. Bolj primerljiva toyota land cruiser je stala 4392 funtov. »Res je, nima štirikolesnega pogona. Je pa zato na cesti prepoznaven. Zakaj bi odšteli 3000 funtov več za range roverja, ko pa je rancho videti vsaj tako dobro, če ne celo boljše od njega,« so zapisali v enem izmed testov.