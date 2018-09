»Torej, imate kakšen Q o novem Q?« nas je z nasmehom na obrazu ogovoril Audijev predstavnik, ko smo si pred dnevi po »prvi etapi« voženj z novim Audijevim avtomobilom po slikovitih in zavitih cestah italijanskih Dolomitov privoščili krajši odmor. Prvi Q je seveda pomenil kratico za angleško besedo »question«, ki pomeni vprašanje, drugi pa se je nanašal na novega Audijevega športnega terenca Q3. Kakor koli, malce smo zastali, že skoraj spregovorili, a nato spoznali, da konkretnega vprašanja pravzaprav nimamo. Na vsa pomembna je namreč ponudilo odgovore že nekajurno druženje z avtom, ki je potrdilo, da je Audiju na kolesa uspelo spraviti odličen primerek sodobnega SUV, h kateremu tako rekoč ni pripomb. Kar seveda ne pomeni, da pogovor z omenjenim ni ponudil številnih zanimivih tem. A o njih kdaj drugič.

Pri novem Q3 nemudoma pade v oči njegova zunanja podoba. Če smo v zvezi s to ravno pred tedni pri tekstu o testu večjega Q5 ugotavljali, da so bili pri Audiju celo preveč previdni in je zato zelo zadržana, je pri Q3 obratno. Avto je drzen, atraktivnih, celo agresivnih potez, z veliko osemkotno masko po vzoru večjega Q8 ter ozkimi in ostro zašiljenimi LED-žarometi na čelu. Skratka, Q3 je zaradi omenjenih atributov precej bolj karakteren od predhodnika, samozavestnejšo držo pa mu v določeni meri zagotovijo tudi zunanje mere – je namreč skupno za deset centimetrov daljši (zdaj 4,49 metra) in ima za 7,7 centimetra daljšo medosno razdaljo (1,68 metra), ob tem je malenkost tudi širši in nižji. V primerjavi s predhodnikom pa je Q3 zdaj tudi bistveno prostornejši, o čemer smo se prepričali tudi tako, da smo se le nekaj dni pred druženjem z novim vozili s starim. Zadaj bosta tako zdaj dva visokorasla odrasla človeka udobno sedela tudi za voznikom in sovoznikom podobnih mer, pri čemer je v pomoč tudi priročna in že serijska funkcija vzdolžnega pomika (za 15 centimetrov) zadnje klopi. V odvisnosti od njenega položaja se veča ali manjša tudi osnovna prostornina prtljažnika, ki za prtljago tudi v najslabšem primeru ponuja bogatih 530 litrov, ko so zadnji sedeži pomaknjeni povsem naprej, pa celo 675 litrov.

Vse našteto pomeni, da je Q3 zdaj lahko tudi zares uporaben družinski avto, a najbolj bo v njem vseeno užival voznik. V vlogi slednjega nas je najprej pozitivno presenetil izredno dolg sedalni del sedeža, kakršnega smo sicer vajeni pri (precej) večjih avtomobilih in bo razveselil predvsem višje voznike, druga dobrodošla zadeva pa so v barvo karoserije obarvani dodatki po vsej dolžini armaturne plošče, ki, še zlasti če je avto bolj izstopajoče barve, poskrbijo za dobrodošlo in morda z vidika audija kar malce netipično popestritev voznikovega delovnega okolja. To je sicer urejeno do zadnje malenkosti, pregledno in v veliki meri digitalizirano. Za volanom bo tako voznika pričakala digitalna plošča z različnimi prikazi merilnikov in drugih pomembnih informacij, na sredini armaturne plošče pa za dotik občutljiv in pohvalno precej odziven zaslon za upravljanje večine funkcij.

Kot bi od najnovejšega audija tudi pričakovali, ima Q3 polno naprednih pripomočkov. Že serijsko bo tako denimo ponudil varnostni sistem, ki s pomočjo radarja prepozna kritične situacije s pešci, kolesarji in drugimi vozili ter voznika opozarja z vidnimi signali, zvočnimi opozorili in s tresenjem volana, po potrebi pa tudi zavira s polno močjo. Serijska oprema poleg tega med drugim zajema opozorilnik za zapustitev voznega pasu, opcijska pa denimo prilagodljivo vozno asistenco, ki vključuje funkcije prilagodljive asistence za hitrost, asistence za zastoje in asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu, pa 360-stopinjske kamere… Vse to seveda pripomore k boljši vozni izkušnji, v pomoč pa je lahko denimo tudi uravnavanje vozne dinamike, ki prilagaja karakteristike avtomobila, pri čemer voznik lahko izbira med šestimi profili – od izrazito udobnega do učinkovitega in zelo športnega.

Za pogon Q3 bodo sprva skrbeli trije turbobencinski motorji (1,5-litrski s 150 KM/110 kW in 2-litrska s 190 ali 230 KM oziroma 140 ali 169 kW) in 2-litrski dizel s 150 KM (110 kW). Ta bo na voljo tako s prednjim kot štirikolesnim pogonom, pri bencinarjih pa bosta imela močnejša štirikolesni, najšibkejši pa dvokolesni pogon. Za prenos moči večinoma skrbi 7-stopenjski samodejni menjalnik, pri dizlu s štirikolesnim pogonom pa tudi 6-stopenjski ročni. Ravno slednjega smo dodobra preizkusili tudi sami in se prepričali, da ima več kot dovolj moči tudi za strme in zavite alpske ceste, medtem ko je bila vožnja z najmočnejšim bencinarjem že zares vrhunski užitek. Novi Q3 bo naprodaj novembra, za orientacijo pa zapišimo še, da se bodo v Nemčiji cene začele pri 33.500 evrih.