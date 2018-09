Dražji avtomobili in tuje registrske tablice. Pojav, ki je na slovenskih cestah vedno bolj pogost, a očitno za ministrstvo za finance še ne tako, da bi bilo pripravljeno spremeniti način obdavčitve in si zagotoviti svoj del pogače. Kajti že z uvedbo dodatnega davka na vozila z večjimi prostorninami motorjev so se ustrelili v koleno. Kot da ne bi znali predvideti, da se bo trg – torej kupci, ki imajo kaj pod palcem – znašel po svoje. In se je. Ena od tarč slovenskih iznajdljivcev je Slovaška, a ne zaradi imena, podobne zastave ali česa drugega. Ne, davčni strokovnjaki pravijo, da je privlačna predvsem zato, ker tam ne poznajo davka na motorna vozila (DMV), ki je pri nas eden glavnih kamnov spotike. Tako na Slovaškem izključno za potrebe nakupa prestižnega avtomobila nekateri ustanavljajo podjetja.

Davek roma v drugo državo

Ker pri nas DMV lahko znaša do 31 odstotkov glede na izpuste ogljikovega dioksida in je temu treba prišteti tudi dodaten davek na vozila z motorji prostornin nad 2,5 litra (od 8 do 16 odstotkov, kolikor znaša za avtomobile z motorji, ki imajo prostornino večjo od 4000 ccm), je logično, kam se bodo usmerili kupci takih avtomobilov. Tako lahko resnično prestižen avtomobil postane na Slovaškem, v Nemčiji in še kje cenejši celo od 80.000 do 100.000 evrov. Na Finančni upravi RS ob vprašanju, kaj in kako je z vedno večjim ustanavljanjem podjetij v tujini, samo s ciljem, da se tam ceneje kupi in registrira prestižnejši avtomobil, odgovarjajo: »Obveznost registracije vozil v Sloveniji določa zakon o motornih vozilih, ki je v pristojnosti ministrstva za infrastrukturo, izvajanje tega zakona pa nadzirajo inšpektorji inšpektorata, pristojnega za promet. Prakso, ki jo opisujete, smo zaznali tudi na Fursu. Z vidika obveznosti plačila davčnih obveznosti za vozilo, ki je v prometu na območju Slovenije in je registrirano v tujini, pojasnjujemo, da če ne gre za pridobitev vozila po predpisih ZDDV in za vozilo ne obstaja obveznost registracije vozila v Sloveniji skladno z določbami ZMV, potem tudi ne obstaja obveznost plačila davka na motorna vozila pri nas.«

Na sekciji za osebna motorna vozila pri trgovski zbornici Slovenije so bili konkretni: »Nihče danes dejansko ne ve, koliko je teh prestižnih vozil na naših cestah, nekaj sicer lahko ugibamo, dejstvo pa je, da jih ni več tako malo. Najboljšo rešitev tega problema vidimo v ukinitvi zakona za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 in z njim dodatnega davka na motorna vozila. Na ministrstvu za finance so nam obljubili, da se bo ob sprejetju novega zakona ta ukinil, a več kot tega ne moremo komentirati, ker enostavno ne vemo, kdaj bo novi zakon prišel na vrsto. Do takrat pa se bo plačeval dodaten DMV, razen seveda, če vlada ne bo ukinila Zujfa hitreje. Ta namreč vsebuje okoli 350 členov, nekaj so jih že ukinili, dodaten DMV pa je še ostal.« In dodajajo, da so se s tem problemom veliko ukvarjali, ker dejansko govorijo v imenu vseh članov sekcije, ki zastopajo in prodajajo avtomobile, dodaten davek pa po njihovih besedah ni opravičil namena, na kar so prodajalci opozarjali že takoj ob nastanku tega zakona. Poleg tega pa z registriranjem vozil v tujini DDV seveda roma v drugo državo in ne ostane v Sloveniji.