»V primeru umora preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove so bile tri osebe ovadene umora in drugih kaznivih dejanj,« je povedala tiskovna predstavnica tožilstva Andrea Predajnova, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V četrtek so sicer v povezavi z umorom skupaj aretirali osem ljudi. Po zaslišanju so jih pet izpustili na prostost, je dodala Predajnova.

Kuciak in njegova zaročenka sta bila umorjena konec februarja na njunem domu. Preiskovalni novinar je v času umora pisal o povezavah med italijansko mafijo na Slovaškem in vidnimi slovaškimi politiki, tudi iz samega kabineta premierja Roberta Fica. Po umoru so izbruhnili množični protesti, ki so privedli do odstopa premierja in notranjega ministra ter več drugih članov vlade.