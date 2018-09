»To je odlična novica, ker dopisnikom v Bruslju, ki želijo pokrivati evropski vrh oktobra in decembra, ne bo več treba plačati 50 evrov takse,« je poudaril predsednik API/IPA Tom Weingärtner. Za to izvzetje bo treba spremeniti belgijsko zakonodajo, sprejeto februarja letos.

Novica, da je Belgija uvedla varnostno takso 50 evrov na semester za novinarje s stalnim bivališčem v Belgiji, ki pokrivajo vrh EU, je pred poletnimi počitnicami sprožila burne odzive.

Belgija je zakon, ki uvaja novo takso, po tiho sprejela 23. februarja, gre pa za spremembo zakonodaje iz leta 1998. Taksa je bila predvidena tudi za diplomate in drugo osebje predstavništev članic EU.

Številne pritožbe na takso

Novica o taksi je sprožila osuplost in proteste. V belgijskem novinarskem združenju AGJPB so v pismu belgijski vladi zahtevali odpravo takse, ki je po njihovi oceni sporna z več vidikov, ne nazadnje ker diskriminira med zaposlenimi in samozaposlenimi ter med novinarji v Belgiji in drugimi novinarji.

Protestirali so tudi v API-IPA, kjer so prav tako ocenili, da je taksa diskriminacijska ter nepravična do samozaposlenih in majhnih medijev, za katere je ta strošek večji zalogaj kot za velike medijske organizacije, ter belgijskega premierja Charlesa Michela pozvali k odpravi ukrepa.

Tudi v Evropski komisiji so tedaj izpostavili, da jim ta taksa ni všeč, saj da morajo imeti novinarji možnost, da svoje delo opravljajo v najboljših pogojih.