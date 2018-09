Kot so zapisali na MJU, je vlada nemudoma po imenovanju pristopila k aktivnostim za čim prejšnjo uspešno razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja. V tej zvezi je že prvi teden po imenovanju na MJU potekal uvodni sestanek z vodji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

V četrtek, na drugi redni seji v tem mandatu, pa je vlada že imenovala svojo pogajalsko skupino, ki se je »tudi že sestala na delovnem sestanku in pričela s pripravo pogajalskih izhodišč z namenom, da se pogajanja res čim prej pričnejo«.

Ob tem so znova poudarili, da je čim prejšnji dogovor med vladno in sindikalno stranjo o razrešitvi stavkovnih zahtev absolutna prioriteta vlade, zato si prizadevajo, da bi v najkrajšem možnem času storili vse korake in pripravili vse potrebno, da se pogajanja čim prej pričnejo.