Tako so od prvega dne zagotovljeni zdravstvena oskrba, socialne in vzgojno-varstvene službe, šola, otroški dodatek za otrokove osnovne ekonomske potrebe. Igrišča so urejena, otroške knjige javno dostopne, materinski domovi so zanesljive institucije. Otrok je postavljen v središče družbe in njena naloga je, da zanj poskrbi, tudi takrat, kadar starši odpovejo. Takšno je idealno okolje idealne družbe, kot si jo zamišlja Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (v nadaljevanju konvencija). Ali obratno: konvencija je nastala po zgledu družb, ki otroka postavljajo v ospredje