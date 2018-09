Gledališki kritiki v nasprotju s filmskimi ne opletajo po nemarnem s številkami, saj se zavedajo, da zmorejo te povedati le neznaten delček zgodbe o posameznem gledališču, o predstavi, o režiserju. Seveda je celo kritikom jasno, da so polne dvorane boljše od praznih, tu in tam pa je mogoče slišati celo mnenje, da bi se moralo institucionalno gledališče bolj odpreti občinstvu. A ono trmasto vztraja v elitistični zaprtosti in jo celo bolj ali manj skrbno neguje, medtem ko za ljudske množice z veseljem poskrbijo komercialna gledališča. In je, vsaj navidezno, narod sit in umetnost