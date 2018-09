Nova Varoš, mesto in občina na jugozahodu Srbije sredi magistralne ceste Beograd–Bar pod planino Zlatar z večinskim srbskim prebivalstvom. Ustavimo se na bencinski črpalki in možakarja, ki napaja svojega jeklenega konjička, vprašamo za pot do Molitve, menda najlepše razgledne točke na znamenite meandre na reki Uvac. »Ne hodite tja. Tam živijo Muslimani. Najlepši pogledi na Uvac so tukaj nedaleč stran,« izvemo od uporabnika bencinske črpalke in sledimo njegovim koordinatam. Ker pa vidikovca ni in ni na vidiku, gremo po nadaljnje napotke v osnovno šolo v odmaknjeni gorski vasici