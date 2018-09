Prislovična kitajska novodobna zasvojenost ni nujno dejanska, gre pač za nacijo, ki po številu daleč presega vse, razen indijske, pa se vsaj tja do Avstralije zdi, da so v igralnicah samo Kitajci, od poslovnežev do starih mam. Med njimi je bila tudi navzven skromna pestunja, 35-letna Mo Huanjing iz Hangzhouja v zaledju Šanghaja, ki je pred dobrim letom zabredla v zanjo očitno brezizhodne igralniške dolgove. Ne povsem brezizhodne. Igralniški hudič ji je prišepnil, da se lahko odreši z na videz dobrim delom. Iz požara naj reši družino, njena hvaležnost pa ji bo stokrat preplačala dolg. Čakati na nesrečni požar seveda ne gre, vžigalnik pri tem pomaga, a plamen je v stanovanju Zhu Xiaozhen v 18. nadstropju stanovanjskega bloka vzkipel tako hitro, da mu je Mo komajda ušla. Zhu in njeni trije otroci, ki naj bi jih Mo rešila, so ostali ujeti v ognju… Požar je najprej vzbudil pozornost javnosti zaradi obtožb na račun požarne varnosti v Hangzhouju in domnevnega prepočasnega odziva gasilcev, pravo nacionalno ogorčenje pa je sprožilo razkritje, kako je do njega prišlo. Sojenje je bilo hitro, Mo je bila februarja obsojena na smrt, ta teden pa tudi usmrčena, ob hkratnem obveščanju javnosti, kar je sicer na Kitajskem prava redkost. »Hudičevka Mo Huanjing je končno usmrčena,« je pravzaprav prek Weiboja (kitajskega Twitterja) sporočil Lin Shengbin, Zhujin mož in oče trojice otrok, starih šest, devet in enajst let. Dodal je, da je pravici resda zadoščeno, njegovi žalosti pa nikoli ne bo konca.