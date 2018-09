Politični oglasi, v katerih podporniki nekega kandidata naštevajo njegove dosežke in poudarjajo grehe nasprotnika, sicer sodijo v predvolilno klasiko, ki pa je v Arizoni dobila presenetljiv zasuk z nekaj slovenskega pridiha. V imenu demokrata Davida Brilla, ki si želi izpodriniti v predstavniškem domu od leta 2011 trdno zasidranega republikanca iz arizonskega četrtega volilnega območja Paula Gosarja, volilce, ki so kar 66-odstotno podprli Trumpa, nagovarja šesterica gorečih nasprotnikov njihovega sedanjega kongresnika. »Paul Gosar ne naredi ničesar v podporo ruralni Ameriki,« pravi Grace, predstavljena kot podeželska zdravnica. David, enostavno predstavljen kot odvetnik, Paulu očita, da »absolutno ne dela za svoje volilno območje«, Jennifer, medicinska prevajalka, pa se razgovori: »Če bi ga skrbela dobrobit ruralnega prebivalstva Arizone, stavim, da bi se boril za socialnovarstveni zakon, za bolj dosegljivo zdravstveno varstvo. Stavim, da bi se poglobil v vodnogospodarsko politiko in pripomogel k uspešni okoljski vzdržnosti Arizone.« Da nikogar ne posluša in si ničesar ne jemlje k srcu, pravi Tim, zasebni preiskovalec, nobenih lepih besed o Paulu pa nimata niti preostala dva od šesterice, Joan in Gaston, preden na koncu oglasa ob jasni podpori Brillu vsi razkrijejo, da so sestre in bratje sedanjega kongresnika – šesterica od devetih, kolikor jih je rodila njegova mati slovensko-baskovskega porekla. Devetinpetdesetletni Paul Gosar je v tvitu zapisal, da si družine ne moreš izbirati. »Vsi imamo prismojene tete in druge sorodnike in moja družina ni nič drugačna. Upam da bodo našli mir v srcu in se rešili vsega tega sovraštva. Šesterica jeznih demokratskih Gosarjev, vidimo se v mamini in očetovi hiši,« je še zapisal in dodal, da ga je mati podprla v intervjuju za NYT, zato verjame, da je resnično njen favorit. Po mnenju volilnih analitikov ostaja favorit tudi v svojem volilnem okrožju, v katerem mu je podpora ob dosedanji štirikratni izvolitvi samo rasla, do predlanskih 70 odstotkov kljub kontroverznim potezam, kakršno si je med drugim privoščil ob nastopu papeža Frančiška na Kapitolu leta 2015. Bil je namreč edini kongresnik, ki je papežev govor bojkotiral, in sicer z utemeljitvijo, da gre za levičarja, ki zagovarja dvomljivo znanost o klimatskih spremembah.