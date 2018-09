Spet smo izpostavili najpomembnejšo lestvico Billboard, pomagali smo si z angleško, pa tudi z nekaterimi manjšimi, nemško, švicarsko, avstralsko lestvico. Naj v uvodu, ob sodelovanju z veteranom Draganom Buličem in Marcelom Štefančičem mlajšim, opozorimo na nekaj skladb, ki se niso uvrstile na prva mesta, so pa še vedno v uporabi, celo bolj kot mnoge, ki so bile na lestvicah v svojem času višje. Born to be Wild – Steppenwolf iz filma Goli v sedlu. Rolling Stones so imeli v etru Simpathy for Devil in Jumpin Jack Flash. Janis Joplin je prepevala Piece of My Heart, instrumentalno-vokalni sestav Cream je izdal White Room. The Band so blesteli s skladbo The Weight, Jimi Hendrix je bil na lestvicah z Dylanovo All Along the Watchtower in Doors so štirinajst dni zdržali na vrhu Billboarda s skladbo Hello, I Love You. Legendarne skladbe, ki pa v prodaji leta 1968 niso prehitele spodnje deseterice.

Hey Jude The Beatles Za mnoge najboljša popevka vseh časov, vsekakor pa, kot so izračunali, največkrat omenjena pop skladba vseh časov v literaturi, je bila posneta 1. avgusta, izdali so jo 26. avgusta, na prvo mesto ameriške lestvice pa je prišla 28. septembra. In tam ostala devet tednov, do 30. novembra. Na angleški lestvici je bila na prvem mestu štirinajst dni. Pesem liverpoolskih Beatlesov je spesnil Paul McCartney, govorila pa naj bi o sinu Johna Lennona Julianu, po drugi strani pa skoraj gotovo prepeva tudi o mamilih, ki so jih Beatlesi konec šestdesetih zajemali z veliko žlico. Malo ploščo Hey Jude/Revolution so menda prodali v osem milijonih izvodov. Gre za najdaljšo skladbo (7 minut in 11 sekund), ki se je kadarkoli uvrstila na vrh komercialnih lestvic. Sicer pa so imeli leta 1968 Beatlesi na vrhu lestvic tudi skladbo Lady Madonna, njihova Ob-La-Di, Ob-La-Da je bila decembra prva v verziji benda Marmelade, vmešani pa so bili tudi v predelavo ruske ali kar sovjetske popevke iz dvajsetih let Dorogoj dlinnoju – Po dolgi poti.

Those Were the Days Mary Hopkin Angleška pevka Mary Hopkin (1950) je bila šest tednov na vrhu angleške lestvice (v ZDA je bila na drugem mestu) s predelavo sovjetske popevke Dorogoj dlinnoju, ki sta jo napisala Boris Fomin in Konstantin Podrevski. Prva jo je posnela Tamara Cereteli leta 1925. Leta 1968 je skladbo z besedilom Gena Raskina produciral Paul McCartney, šlo pa je (po Hey Jude) za drugo malo ploščo založbe Apple v lasti Beatlesov. Kako uspešna je bila skladba, govori podatek, da si je Gene Raskin v enem letu kupil jahto, vilo na Mallorci in novega Porscheja.

Love is Blue Paul Mauriat Kdor trdi, da so Američani postali pozorni na evrovizijske pesmi šele ob nastopu skupine Abba leta 1974, se zelo moti. Leta 1967, recimo, je na tekmovanju, ki se je odvijalo na Dunaju, četrto mesto osvojila Vicky Leandros s skladbo L'amour est bleu. Nič posebnega, če ne bi skladbe v lahko orkestralno verzijo predelal francoski skladatelj Paul Mauriat (1925–2006) s svojim orkestrom. Kar pet tednov so bili na vrhu ameriške lestvice. Skladba je seveda z Mauriatovega najuspešnejšega albuma Blooming Hits, kjer so tudi priredbe Somethin' Stupid, Penny Lane, Kind of Hush…

People Got to Be Free The Rascals Ameriški ansambel, ki je do leta 1967 nastopal pod imenom Young Rascal, je imel v svoji karieri kar tri velike uspešnice. Ob People Got to Be Free še Good Lovin (1966) in Groovin (1967). Čeprav je šlo za belo skupino, so izvajali glasbo, ki je bila takrat veliko bolj značilna za temnopolte skupine. Je pa jasno, da je skladba People Got to Be Free pravzaprav himna ali klic k strpnosti in svobodi, pa tudi enakosti. The Rascals so bili s skladbo pet tednov prvi na ameriški lestvici, po Evropi in v Avstraliji pa ji ni šlo najbolje.

Honey Bobby Goldsboro Bodimo odkriti, skladba Honey, ki jo je leta 1968 zapel Bobby Goldsboro (1941), je ena najslabših, najbolj kičastih in banalnih z vrha svetovnih lestvic. A publike trapasto besedilo o ljubezni in smrti ni zmotilo. Honey je bila kar pet tednov prva v ZDA, štiri tedne v Avstraliji, celo pri vedno zadržanih Angležih se je prebila na drugo mesto. Največja uspešnica kantri pevca Bobbyja Goldsbora je doživela na stotine predelav, posneli so jo tudi Ray Conniff, Percy Faith, Dean Martin, Bobby Solo, Andy Williams…

(Sittin' on) The Dock of the Bay Otis Redding Časovnica Otisa Reddinga in njegove največje uspešnice je res neverjetna: snemanje skladbe so končali 7. decembra 1967, tri dni zatem je umrl v letalski nesreči. Skladbo so izdali 8. januarja 1968, prvo mesto na ameriški lestvici je zasedla 16. marca in tam ostala 4 tedne, do 6. aprila. Simpatično balado, ki govori o tem, kako Redding sedi v zalivu v Kaliforniji, razmišlja in lenari, je sopodpisal Steve Cropper. Na angleški lestvici je prišla do tretjega mesta. Drugje po svetu ni bila tako uspešna.

This Guy's in Love with You Herb Alpert Kot smo zapisali že prejšnji teden pri velikih ploščah, je bilo kljub očitni prevladi naprednih rock in pop skupin leto 1968 še vedno tudi leto lahke orkestrske glasbe. Tudi leto Herba Alberta (1935), ki se je štirikrat zavihtel na vrh Billboarda s skladbo Burta Bacharacha in Hala Davida. Trobentač in šef orkestra Tijuana Brass je v skladbi This Guy's in Love with You opravljal tudi vlogo vokalista. Mimogrede, Herba Alperta pri nas poznamo po uvodni skladbi v nekoč nepogrešljivi oddaji V nedeljo zvečer.

The Good, the Bad and the Ugly Hugo Montenegro and His Orchestra Hugo Mario Montenegro (1925–1981) je bil ameriški skladatelj in dirigent, ki je najraje predeloval glasbo iz špageti vesternov. Največji uspeh je dosegel s svojo verzijo glavne teme iz filma Dobri, umazani in zli Ennia Morriconeja iz leta 1966. S svojim orkestrom in izposojenim zborom je v ZDA njegova skladba prišla na drugo mesto, na angleški lestvici pa je bil kar štiri tedne prvi. Za nagrado je leta 1969 napisal glasbo za kavbojko Charro!, kjer je bil v glavni vlogi Elvis Presley.

Mrs. Robinson Simon & Garfunkel Če sta bila med velikimi ploščami ameriška glasbenika Paul Simon (1941) in Art Garfunkel (1941) velika zmagovalca leta 1968, sta imela med malimi ploščami bolj zmeren uspeh, a še vedno zelo konkreten. Njuna mala plošča Mrs. Robinson, ki je v Angliji prišla do četrtega mesta, je bila v ZDA, po Billboardu, trikrat na prvem mestu: 1., 8. in 15. junija. Malo? Pravzaprav ne, glede na to, da je bila ob mali plošči izdana na kar dveh zelo uspešnih velikih, na plošči z glasbo iz filma Mrs. Robinson in na albumu Bookends.