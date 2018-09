Neto priliv kapitala iz Turčije v Nemčijo je v zadnjem lanskem četrtletju znašal 400 milijonov evrov, je nemško finančno ministrstvo zapisalo v odgovoru na poslansko vprašanje liberalcev (FDP). V letošnjem prvem četrtletju je bila ta številka pri 300 milijonov evrov, nato pa je zaradi krize v Turčiji v drugem četrtletju prišlo do znatnega odliva kapitala iz države.

V tretjem četrtletju se je odliv kapitala iz Turčije po besedah namestnika vodje poslanske skupine FDP Floriana Toncarja zelo verjetno še povečal. Kot je dejal za nemško medijsko hišo Funke Mediengruppe, je namreč med njimi veliko fizičnih oseb, ki svoj denar v strahu pred nadaljnjo devalvacijo lire nakazujejo v tujino.

Erdogan za krizo krivi zahod

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je trenutno v Nemčiji na državniškem obisku, krivdo za krizo v Turčiji in padec lire pripisuje ZDA in zahodnim finančnim trgom. Avgusta je Turke pozval, naj zaradi padanja vrednosti lire zamenjajo evre in dolarje v nacionalno valuto.

Finančno ministrstvo je v odgovoru postreglo tudi s podatkom, da so nemške banke in zavarovalnice v Turčiji skupaj odobrile za 20,77 milijarde evrov posojil, kar je nekaj manj od 0,3 odstotka bilančne vsote celotnega nemškega bančnega sektorja. To pomeni, da tudi v primeru večjega izpada odplačil obrokov posojil ni pričakovati večjih težav.