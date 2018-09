V nasprotnem primeru bi lahko vseh 67 lastnikov ostalo brez svoje lastninske pravice, čeprav so stanovanja in poslovne prostore v najvišji novogoriški stavbi pošteno plačali in so kot lastniki tudi vpisani v zemljiški knjigi.

Med njimi je tudi 40 lastnikov stanovanj, pa tudi nekatera podjetja in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V sredo zvečer so se zbrali na sestanku, da se dogovorijo, kaj naj storijo in kako naj odgovorijo na tožbo. Nekateri med njimi so namreč pošto že dvignili in jim tako teče 30 dnevni rok za pritožbo. Ker je med toženimi tudi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je po stečaju Evroinvesta kupila precejšnje število poslovnih prostorov na dražbi, so na shodu pričakovali tudi njihovega predstavnika, ki pa ga tudi tokrat ni bilo.

Tožniki želijo s tožbo poplačati svoje terjatve do Euroinvesta, saj bi ob uspeli tožbi stanje lastništva v Eda centru vrnilo na začetek pred prodajo in bi tako lahko sami za nizko vsoto kupili stavbo.