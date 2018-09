Boljši od slovenskega balinarja je bil le Francoz Alexandre Chirat, ki ga je v dveh zbijanjih prehitel za točko. V polfinalu bo v soboto Borčnikov tekmec Italijan Mauro Roggero, Chirat pa bo pomeril s Hrvatom Marinom Milićevićem.

Prvič na prvenstvih so vsi tekmovalci zbijali dvakrat, seštevek rezultatov pa je le najboljši četverici omogočil boj za kolajne. Chirat je zbral 90 točk (46+44), Borčnik 89 (47+42), Roggero 88 (43+45) in Milićević 82 (45+37). Tekmeci v boju za odličja so zelo izenačeni in o končnem vrstnem redu bo odločala dnevna pripravljenost, ki je v petminutnem zbijanju zelo pomembna.