Na prizorišču, igrišču National, prireditelji v treh dneh pričakujejo 270.000 gledalcev, še posebej veličastno pa bo dogajanje ob začetnih udarcih na prvi luknji, kjer je na tribunah prostora za 6500 gledalcev.

Tekmovanje v Ryderjevem pokalu poteka po sistemu "match play" (igra na luknje) in je razdeljen na tri igre. V petek in soboto se bodo igralci merili v "fourballih" (s štirimi žogicami) in "foursomih" (v četvero), v nedeljo pa je na vrsti še dvanajst posamičnih dvobojev.

Zmago izpred dveh let branijo ZDA, ki so dobile 26 od 41 odigranih dvobojev za Ryderjev pokal. Trinajst zmag je slavila Evropa, dva dvoboja pa sta se končala z neodločenim izidom. ZDA so v tem stoletju od osmih dvobojev zmagale le dvakrat – 2016 s 17:11 in 2008 s 16,5:11,5, nazadnje pa so v Evropi slavile 1993.

Barve Evrope bo zastopalo dvanajst igralcev iz šestih držav, ZDA, ki so na stavnicah v prednosti, pa imajo v vrsti enajst članov, ki so uvrščeni med prvih šestnajst na svetovni računalniški lestvici.