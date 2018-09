Želva v marylandskem živalskem vrtu v Baltimoru ima poškodovan oklep. Da bi se lahko zacelil, se spodnji del oklepa ne sme dotikati tal, je za tiskovno agencijo AP povedal veterinar Garrett Fraess.

Želvji invalidski voziček so ustvarili iz lego kock, pri izdelovanju pa so na podlagi risb in mer pomagali lego navdušenci z Danske. »Presenečen sem bil, kako dobro deluje, in da želva še vedno lahko izvaja običajne želvje aktivnosti,« je dejal Fraess. Da se želvi oklep popolnoma zaceli, bo trajalo približno eno leto.