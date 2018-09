Kot so v četrtek navedli v komisiji, so bile Muskove navedbe na twitterju »napačne in zavajajoče«, prvi mož Tesle pa ni o teh načrtih nikoli govoril z vodilnimi v družbi ali potencialnimi kupci delnic. Poudarili so, da je Musk vedel, da za svoje trditve nima trdne podlage. Napoved je močno pretresla trg, saj so nekateri domnevali, da bo do umika z borze dejansko prišlo, so navedli.

Musk, ki je načrte konec avgusta sicer preklical, je v odzivu dejal, da ga je to »neutemeljeno dejanje s strani agencije za trg vrednostnih papirjev močno užalostilo in razočaralo«. »Vedno sem po najboljših močeh ravnal v korist resnice, transparentnosti in vlagateljev. Integriteta je najpomembnejša vrednota v mojem življenju in dejstva bodo pokazala, da nisem glede tega nikdar sprejemal kompromisov,« je poudaril.

Zaupanje v svojega generalnega direktorja so izrazili tudi v Tesli. Kot so zapisali, gojijo »polno zaupanje v Elona, njegovo integriteto in vodenje«. Poteza komisije bi Muskov položaj po ocenah analitikov sicer lahko zamajala, saj bi lahko postopno izgubil zaupanje članov upravnega odbora.