Za to sezono naj bi se predvideni stroški povišali na 929 milijonov, a bodo poravnani s pričakovanim povečanjem prihodkov, so v izjavi za javnost še zapisali pri katalonskem velikanu in dodali, da je cilj – promet v višini milijarde evrov do leta 2021 – še vedno uresničljiv.

»Pri klubu zelo resno jemljemo poslovanje. Načrtovali smo večjo porabo, a tudi pričakujemo večje prejemke. Kar delamo, ne bo nikoli ogrozilo uspešnega delovanja kluba,« je dejal tiskovni predstavnik Josep Vives.

Ob tem je Barcelona sporočila tudi namero o preoblikovanju klubskega grba, ko je opustila akronim FCB in bolj poudarila žogo ter katalonsko zastavo, s čimer naj bi se v klubu »prilagodili novi eri ter še povečali znamko v mednarodnem oziru«.