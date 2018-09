Po nastopu nove vlade je aktualni razpis za dva člana uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) izjemno mikaven. Za prosti delovni mesti je do ponedeljka, ko se je iztekel rok, prispelo kar 38 prijav.

Kandidate za člana uprave morata odlikovati osebna integriteta in poslovna etičnost, imeti morajo najmanj deset let izkušenj na vodstvenih položajih v primerljivih dejavnostih oziroma v vodenju večjih sistemov, pri svojem delu morajo dosegati rezultate, ki izkazujejo odličnost in uspešnost poslovanja. To je le nekaj kriterijev pri izbiri novega vodstva SDH, ki upravlja