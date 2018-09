»Priča smo hitremu razvoju aplikacij in platform, o katerih starejši pogosto vemo manj kot naši otroci. Na teh platformah se na žalost ne pojavljajo samo ljudje z dobrimi nameni, ampak tudi ljudje, ki želijo prizadejati škodo otrokom, ki so v najranljivejših obdobjih,« je na včerajšnjem posvetu na temo zlorab otrok na spletu opozoril Boštjan Lindav, direktor uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi. Število spletnih zlorab otrok, ki jih obravnavajo na slovenski policiji, iz leta v leto narašča. Če so leta 2016 preiskovali približno 110 primerov kaznivih dejanj, ki se nanašajo na spolno zlorabo otrok na internetu, je bilo lani takih primerov že 180.

Včasih so posnetki spolnih zlorab otrok vključevali predvsem posnetke fizične zlorabe otroka, ki so jih posneli storilci. Danes storilci z uporabo novih tehnik prepričujejo in izsiljujejo mladoletne osebe, da zanje same posnamejo sporne posnetke in fotografije, ne da bi z njimi sploh vzpostavili fizični stik, ugotavlja profesorica forenzične klinične psihologije na univerzi v Edinburgu dr. Ethel Quayle . To potrjujejo tudi podatki prijavne točke Spletno oko, kjer slovenskim uporabnikom interneta omogočajo anonimno prijavo tovrstnih vsebin. Lani je bil v Sloveniji delež posnetkov, ki prikazujejo otroke v erotičnih položajih, po treh letih ponovno višji kot delež posnetkov, ki prikazujejo hujše oblike spolne zlorabe otrok.

Mladostniki se tveganj ne zavedajo

Najstniki so na splošno zelo pogosto vključeni v seksualne aktivnosti na spletu, pri čemer mnogi teh aktivnosti ne dojemajo kot izkoriščevalske ali problematične – celo v primerih, ko doživljajo spolno nagovarjanje odraslih. Raziskava seksualnih izkušenj nemških mladostnikov, starih od 14 do 17 let, je denimo pokazala, da je jih je kar 51 odstotkov izkusilo seksualne aktivnosti na spletu, pri čemer so te večinoma vključevale njihove sovrstnike. 22 odstotkov jih je poročalo o tem, da so na spletu že izkusili, da so jih odrasli spolno nagovarjali, le 10 odstotkov od teh pa je to izkušnjo ocenilo kot negativno. »To pomeni, da so bili vzgojeni na način, da to ni problematično oziroma da je sprejemljivo,« je opozorila Quaylova.

V intervjujih z mladoletnimi osebami, ki so objavile lastne gole ali napol gole fotografije ali jih poslale drugim osebam, je Quaylova sicer zaznala zelo različne motive za to početje: da so to storili za zabavo, da so želeli narediti vtis, da so bili v to prisiljeni, da so preprosto odgovorili na prošnjo, da na tak način raziskujejo spolnost… Večina mladoletnikov, ki so delili svoje intimne fotografije, pa je bila po njenih besedah prepričana, da to dolgoročno zanje ne bo prineslo kakršnih koli posledic.

Na slovenski policiji ob tem svarijo, da za vsako objavo na spletu ostane sled. Tega, kar pošljemo, ni mogoče več izbrisati. »Pogosto se dogaja, da na prigovarjanje fanta dekle pošlje lastno fotografijo intimnih delov telesa. Fant, ki jo prejme, se začne s fotografijo postavljati pred prijatelji, sošolci ali jo celo deli naprej,« je povedal Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete. »Ne samo, da je fant zlorabil zaupanje dekleta, z objavo na spletu je omogočil nenadzorovano razpošiljanje fotografije. Takšna fotografija lahko postane predmet izsiljevanja za denar ali za spolne namene. In žrtev je prav to dekle.«