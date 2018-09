Svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji se je po preboju med šest najboljših reprezentanc končalo za aktualne evropske prvake Ruse. Ti so se že v sredo v skupini I pomerili z olimpijskimi prvaki Brazilci. Na spektakularni tekmi so po vodstvu z 2:0 doživeli popoln mrk in po izjemnem zasuku Južnoameričanov klonili z 2:3 (20, 21, –22, –23, –12). »Kakšen triler za uvod v odločilni del prvenstva. Kakšno trpljenje,« so bile prve besede brazilskega selektorja Renana Dal Zotta po tekmi.

Za nadaljevanje turnirja so morali Rusi včeraj premagati reprezentanco ZDA, a po dobri uri in pol klonili z 0:3 (–22, –23, –23). Američani, ki so na prvenstvu po devetih tekmah še edina neporažena reprezentanca, so si z zmago tako že zagotovili nastop v polfinalu.

Za presenečenje in šok v vrstah gostiteljev prvenstva Italijanov je na prvi tekmi skupine J poskrbela Srbija. Igralci selektorja Nikole Grbića so na krilih izvrstnega servisa Marka Ivovića (štirje asi) domačo ekipo povsem nadigrali in tekmo dobili s 3:0 (15, 20, 18). »Srbija je odigrala skoraj idealno. Sami smo izgubili na samozavesti, postali živčni in premalo potrpežljivi. Nismo se mogli zbrati in vrniti v igro,« je bil razočaran italijanski selektor Gianlorenzo Blengini.

Danes bosta v Torinu v obeh skupinah odigrani še zadnji tekmi tretjega dela prvenstva. Ob 17.30 se bosta pomerili vrsti Brazilije in ZDA, ob 21.15 pa še Italije in Poljske. Jutri sta na sporedu obe polfinalni tekmi, v nedeljo pa sledi obračun za tretje mesto, nato pa še veliki finale.

Skupina I 1. ZDA 1 0 0 3:0 3 2. Brazilija 1 1 0 3:2 2 3. Rusija 2 0 2 2:6 1