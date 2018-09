»Zavedam se, da vsi mislijo, da sem eden glavnih favoritov. Je pa tu veliko širša konkurenca kot denimo na dirki Tour de l'Avenir. V Innsbruck so prišli tudi fantje, ki že vozijo v elitnih ekipah tekmovanja World Tour,« pred današnjo preizkušnjo mlajših članov na svetovnem prvenstvu opozarja Tadej Pogačar. Za slovensko reprezentanco na Tirolskem bo dirka U-23 prvi vrhunec prvenstva. Pogačar, ki je pretekli teden dopolnil dvajset let, je za vzhajajočo generacijo mladih profesionalcev vsaj tako vroč favorit, kot bo Primož Roglič s podporo sedmerice za nedeljsko 258 kilometrov dolgo dirko svetovne elite.

Pogačar je v tej sezoni, predvsem v zadnjih dveh mesecih, zmagal vse, kar se je dalo zmagati. Zapisal je prvo slovensko zmago na najprestižnejši etapni dirki generacije U-23 na francoski dirki Tour de l'Avenir. Septembra je zmagal še na dveh nižje kategoriziranih dirkah v Italiji v družbi nekaterih največjih tekmecev. Z reprezentanco, ki jo vodi izkušeni Martin Hvastija, je skupaj z Nikom Čemažarjem, Žigom Horvatom, Žigom Jermanom, Jakom Primožičem in Izidorjem Penkom, ki mu bodo pomagali tudi na Tirolskem, zmagal v ekipnem pokalu narodov. Izjemno. »Avenir in svetovno prvenstvo sem imel v glavi vso sezono. Do sedaj smo naredili vse, kar smo lahko. Formo sem poskušal zadržati tudi za Innsbruck. Upam, da tudi tokrat ne razočaram vseh, ki mi pomagajo,« pravi kolesar ljubljanske ekipe Ljubljana Gusto.

Kot eden najbolj vročih mladih upov seveda že ima pogodbo z ekipo UAE Emirates in s tem mirno in svetlo prihodnost, kar so sanje mnogih upov. Nemara drži primerjava, da Slovenija tudi v dobi Mateja Mohoriča, ki je pred petimi leti v Firencah osvojil naslov svetovnega prvaka v tej kategoriji, ni imela tako izpostavljenega kolesarja. Največ dilem in pogovorov se suče okoli selektivnosti. Če vsa svetovna karavana za traso profesionalne elite govori o ekstremno strmem zaključku skozi Pekel, kot so poimenovali cesto zaključnega kroga, pa mlajši člani končujejo po štirih (vmesnih) krogih (180 km) okoli skakalnic na Bergislu, podobnih cesti na Rakitno. Elita ta krog prevozi sedemkrat. »Trasa mi ustreza, je pa vprašanje, ali bo dovolj selektivno. Klanec je, a je tudi veliko ravninskih odsekov po Innsbrucku. Na letošnjem evropskem prvenstvu je bilo veliko zahtevnejše,« je pripomnil Pogačar.

Mentor Martin Hvastija opozarja, tako kot za elitno dirko s Primožem Rogličem in z druščino, da je to enodnevna dirka in je nepredvidljivost veliko večja kot pri etapni dirki. Hvastija ter tudi selektor članske elite Andrej Hauptman in pomočnik Borut Božič so čakali razplet obeh mladinskih dirk. Po njihovem poteku je mogoče z veliko verjetnostjo predvidevati potek dirke starejših. Slovenija v sedanji mladinski generaciji nima velikih upov (mladinka Nika Jančič 41., gorska kolesarka Vita Mavrin 80.…), zgovoren podatek za vse pa je zmaga svetovne prvakinje z olimpijskega krosa MTB domačinke Laure Stigger. »Taktika je preprosta. Tadeju morajo pomagati pripeljati v ospredje, da bo v odločilnih odsekih v finalu pokazal, kaj zmore. Ob ogledu trase se je pokazalo, da bo del po mestnih ulicah veliko zahtevnejši. Preži mnogo pasti in boj skupine za pozicijo v koloni bo pomemben. Upam, da v zaključni del ne pride skupina tridesetih, čeprav Tadej zmore veliko pokazati tudi v sprintu,« je poudaril Martin Hvastija.