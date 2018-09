Portal za preiskovalno novinarstvo Atlatszo.hu je v ponedeljek poročal, da je Orban z luksuznim osebnim letalom letel v Bolgarijo na tekmo svoje najljubše ekipe MOL Vidi ter večkrat v Rusijo na svetovno prvenstvo v nogometu.

Ocenili so, da je vrednost v Avstriji registriranega letala Bombardier Global 6000 okoli 53 milijonov evrov in da ura leta stane od 4200 do 8500 evrov. Čeprav ni jasno, kdo je lastnik letala, je to največkrat parkirano na letališču v Budimpešti.

Orban je danes očitke zanikal in pojasnil, da je letalo financiral njegov prijatelj Istvan Garancsi, ki je lastnik nogometne ekipe MOL Vidi in eden najbogatejših Madžarov.

Pri uradu premierja so še pojasnili, da se je Orban že od nekdaj udeleževal tekme Madžarov v tujini in da so bile te poti zasebne narave.

Tiskovni predstavnik premiera Bertalan Havesi je že v ponedeljek zagotovil, da na teh poteh ni bil zapravljen niti forint davkoplačevalskega denarja.

Pojavila pa so se nova ugibanja, kako je pravzaprav Garancsi prišel do svojega premoženja. Orbanovi nasprotniki tako že trdijo, da je lastnik gradbenega podjetja obogatel na račun javnih naročil.

Opozicijska stranka Parbeszed pa je že sporočila, da bo vložila pritožbo na tožilstvu zaradi suma korupcije ter zahtevala od pristojnega parlamentarnega odbora, da premierju odvzame imuniteto pred kazenskim pregonom.