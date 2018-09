Krtača-brisača za lase dry+ (bog si ga vedi, kaj pomeni plus, a je gotovo bolje od dryja brez plusa) je krtača s ščetkami iz mikrovlaken, ki vpijajo vlago za pospešitev sušenja las. Opis se sliši kot reklama za krpo za brisanje umazanih in mokrih površin, izdelek pa je videti kot krtača s preprogo, kakršne so zadnje čase priljubljene v kopalnicah. Krtača ima sicer poleg ščetin iz mikrovlaken tudi plastične ščetine z okroglimi konicami in stransko ventilacijo skozi luknje, ki lajša pretok zraka med česanjem, kot obljublja prodajalec, pa je enostavna za uporabo in ima tudi ergonomsko oblikovan ročaj. Namesto 24 evrov boste v posebni ponudbi pri Superkuponu zanjo odšteli polovico cene, torej 12 evrov, kot še trdi ponudnik, pa gre za revolucionarno novost, ki je prava uspešnica na trgu. Ščetine naj bi iz las vpile 30 odstotkov vlage ter olajšale in pospešile njihovo sušenje. Popolna je za česanje las po umivanju ali kopanju na bazenu ali v morju, ker zmanjšuje presežek vlage na enostaven in naraven način, hitro in udobno, obljubljajo. Ali jim gre verjeti, po fotografijah lahko presodite sami.