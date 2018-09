Sojenje zdravniku dr. Ivanu Radanu, ki mu ljubljansko tožilstvo očita štiri umore bolnikov, ponarejanje listin, zlorabo uradnega položaja, neupravičeno slikovno snemanje in omogočanje uživanja prepovedanih drog, se po več kot dveh letih in pol bliža koncu. Predsednik petčlanskega senata ljubljanskega okrožnega sodišča mag. Martin Jančar je danes zavrnil vse preostale dokazne predloge obrambe in tožilstva in za 22. oktober napovedal konec dokazovanja in sklepne besede. Višja ljubljanska tožilka dr. Katarina Bergant je ob tem napovedala, da bo tožilstvo do takrat vložilo manjšo modifikacijo obtožnice. Tožilstvo je obtožnico v preteklosti že modificiralo, ko je število očitanih kaznivih dejanj umora znižalo s šestih na štiri.

Po današnjem naroku je tožilka medijem pojasnila, da si bodo na tožilstvu vzeli nekaj časa za premislek, v kolikšni meri bodo obtožnico spremenili. Na naše vprašanje, ali bodo morda tudi prekvalificirali kakšno kaznivo dejanje, tožilka tako danes še ni mogla odgovoriti. Če bi tožilstvo očitana kazniva dejanja umora prekvalificiralo v uboj ali kakšno drugo kaznivo dejanje, sicer ne bi bilo nič nenavadnega. Kaznivo dejanje štirih umorov je tožilstvo v obtožnici namreč utemeljevalo tudi z domnevno morilsko slo nekdanjega zdravnika intenzivnega oddelka nevrološke klinike, pri čemer se je opiralo na izvedensko mnenje kliničnega psihologa dr. Aleša Friedla. Toda obramba je s pomočjo klinične psihologinje dr. Alenke Sever Friedlovo mnenje ovrgla. Severjeva je mnenje kolega na sojenju povsem raztrgala, po njenem pričanju pa je Friedl sam umaknil svoje mnenje. Tožilstvo je sodišču predlagalo postavitev novega izvedenca s področja klinične psihologije, vendar je sodišče danes ta predlog sodišča zavrglo, tako da se zdi, da tožilstvo nima v rokah ničesar, s čimer bi lahko dokazalo morilsko slo pri obtoženem.

Radan o etiki, tožilstvo o nenavadni odločitvi Obtoženi Ivan Radan, ki se ves čas postopka zagovarja kot nedolžen po vseh točkah obtožnice, bi si najbrž želel še bolj drastične modifikacije obtožnice v svojo korist ali celo njen umik. »Pričakujem, da bo tožilstvo ravnalo etično in moralno,« je po današnjem naroku dejal medijem, natančneje pa svojih besed ni pojasnil. Zgovornejša je bila tožilka, ki je današnjo potezo sodnega senata ocenila za precej nenavadno. Danes je namreč sodišče na narok povabilo tako avstrijskega izvedenca dr. Wolfganga Krölla kot tudi strokovno pričo tožilstva dr. Matejo Lopuh. Sodni senat je prisluhnil Kröllu, predlog za zaslišanje sicer vabljene Lopuhove pa je nato zavrnil. Tožilka je po sodni obravnavi medijem pojasnila, da je Lopuhova v pisnem mnenju podvomila v verodostojnost Kröllovega poskusa, s katerim je Kröll opazoval delovanje srca treh umirajočih prašičev. S tem je želel pojasniti EKG zadnjega Radanovega bolnika, ki naj bi prejel smrtonosni odmerek kalija. Lopuhova in tožilstvo sta opozarjala, da je sporne slike EKG bolnika le za 30 sekund, pri prašičih pa več minut, tako da ni jasno, kdaj, kam in koliko kalija so dobili. Tožilstvo je za namen tolmačenja EKG predlagalo tudi izvedenca kardiologa, vendar je sodišče tudi ta predlog zavrnilo.