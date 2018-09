Šarec je nagovoril zbrane na kongresu, ki ga danes in v petek organizira Združenje Manager. »Če zvišamo le en davek, ali pa drugega znižamo, potem nismo naredili nič, smo porušili sistem,« je dejal o ukrepih na davčnem področju, o katerih govori tudi koalicijska pogodba.

Zato verjame, da jih čaka težka naloga - da v dialogu najdejo ustrezne rešitve. »Vsaka odločitev bo morala dozoreti v dialogu, z vami in drugimi socialnimi partnerji, da bomo prišli do rešitve, s katero sicer ne bodo vsi zadovoljni, bo pa taka, da se bo dalo živeti in delati,« je dejal.

Predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik je pred tem opozoril, da gospodarstva ne smemo izpostavljati šokom, ki bi zmanjšali ambicije za ustvarjanje dobičkov. Kajti dobički, ki so bili še pred nekaj leti veliko nižji kot danes, morajo ostajati v podjetjih kot gorivo za razvoj, predvsem pa kot motivacija tistim, ki so pripravljeni več tvegati in prevzemati večjo odgovornost.

Kaj je gorivo za uspešno poslovanje podjetij, je tudi osrednja tema letošnjega Managerskega kongresa. »Tudi v gospodarstvu si želimo blaginjo in socialno državo,« je dejal o ciljih iz koalicijske pogodbe, ob tem pa izpostavil pomen sodelovanja.

V okviru kongresa bodo danes med drugim pripravili okroglo mizo o ključnih vzvodih rasti in okolju, v katerem bomo delali v prihodnjih letih. Podelili bodo tudi tradicionalni priznanji za menedžerja leta in podjetje s posebnim odnosom do raznolikosti in uravnoteženosti, letos sta dobitnika direktor družbe BSH Hišni aparati Boštjan Gorjup in Droga Kolinska. V petek pa se bo dogodek nadaljeval s predavanji domačih in tujih strokovnjakov na temo digitalne transformacije.