Kranjsko okrožno sodišče je po tem, ko je sojenje Boštjanu Jakši zaprlo za javnost, danes končalo glavno obravnavo. Kot nam je pojasnila predsednica okrožnega sodišča v Kranju Janja Roblek, je bil obdolženemu izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, zaradi ponovitvene nevarnosti pa so mu do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor.

Ker je bila javnost iz sojenja izključena, podrobnosti o dogajanju v sodni dvorani niso znane, prav tako ne podrobnosti o dogajanju med štirimi stenami družinske hiše v Ratečah, kjer se je incident zgodil. Spomnimo pa, da dogodek sega v sredino januarja letošnjega leta. Kot so po njem sporočili iz PU Kranj, so kranjskogorski policisti po prijavi osebe intervenirali v zasebnem prostoru. »Prijavljeno je bilo nasilno dejanje in povzročitev telesnih poškodb. Po prvih podatkih sta bili v dogodku udeleženi dve osebi, ena od njiju pa je bila s kraja odpeljana v zdravstveno ustanovo. Kriminalisti preiskavo vodijo v smeri kaznivega dejanja, v povezavi z dogodkom pa že obravnavajo eno osebo.«

Policisti so preiskavo kaznivega dejanja poskusa uboja končali februarja in ovadili 18-letnika iz Rateč, ki naj bi z nožem skušal vzeti življenje očetu. »Zasežen nož je glede na zbrana obvestila povezan s tem dejanjem in eno vbodno rano na oškodovancu,« so pojasnili na PU Kranj. Po dogodku so poškodovanca odpeljali v jeseniško bolnišnico, kjer po oskrbi ni bil v smrtni nevarnosti. Mama takrat še domnevnega storilca in žena poškodovanega pa je trdila, da kaznivega dejanja ni bilo, češ da je njen mož padel na ledu.