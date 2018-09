Sedemnajstletna Anastasija Potapova je danes končala zmagoviti niz Dalile Jakupović na teniškem turnirju serije WTA v Taškentu. Rusinja je bila v slabih dveh urah boljša s 7:5, 2:6, 6:1. Slovenska igralka je zapravila lepo priložnost, da bi se uvrstila v polfinale trenutno drugega najmočnejšega ženskega turnirja. Kljub temu bo Dalila Jakupović na svetovni lestvici napredovala z rekordnega 85. mesta, ki ga zaseda od tega ponedeljka.

Zanimiv dvoboj je potekal v četrtfinalu med dvojicami, kjer sta si nasproti stali najvišje uvrščeni slovenski igralki na svetovni lestvici. Tamara Zidanšek je nastopila v paru s Srbkinjo Olgo Danilović, partnerica Dalile Jakupović pa je bila Belorusinja Vera Lapko. S 7:5, 6:4 je bil uspešnejši slovensko-srbski par, ki je tekmicama kar petkrat odvzel začetni udarec.

Medtem ko čakamo le še finale Davisovega pokala med Francijo in Hrvaško in bo znana letošnja najmočnejša ekipna reprezentanca, se zadnje dni veliko govori o novi izvedbi, ki bo krst doživela prihodnje leto. Podjetje Kosmos, ki ga vodi nogometaš Gerard Piqué, je danes določilo, da bosta prvi dve izvedbi v Madridu, ki je bil v interni bitki boljši od Lilla.

Za novo izvedbo Davisovega pokala je trenutno znanih šest udeležencev. Poleg letošnjih polfinalistov (Hrvaška, Francija, ZDA in Španija) sta prejeli povabilo še Argentina in Velika Britanija. Drugih dvanajst udeležencev bo znanih v neposrednih dvobojih. Žreb je določil, da se bodo med seboj pomerile naslednje reprezentance: Brazilija – Belgija, Avstrija – Čile, Uzbekistan – Srbija, Avstralija – Bosna in Hercegovina, Indija – Italija, Nemčija – Madžarska, Švica – Rusija, Kazahstan – predstavnik evroafriške skupine (še ni znan), Češka – Nizozemska, Kolumbija – Švedska, predstavnik evroafriške skupine (še ni znan) – Kanada in Kitajska – Japonska. Dvanajst zmagovalcev bo z znanimi šestimi reprezentancami od 18. do 24. novembra tekmovalo v šestih skupinah s po tremi reprezentancami. V četrtfinale bodo napredovali zmagovalci skupin in dve najboljši drugouvrščeni reprezentanci.

Piqué je napovedal, da si bo njegovo podjetje prizadevalo za to, da bi dvoboje Davisovega pokala čim prej premaknili v septembrski termin. Glede na to, da je Katalonec doslej vselej upošteval želje najboljših športnikov, mu gre verjeti, da bo kmalu uresničil tudi to obljubo. Navsezadnje je s podjetjem Rakuten zagotovil, da se bo v naslednjih letih v Davisovem pokalu obrnilo kar tri milijarde dolarjev denarnega sklada.