Priznam, tudi sam sem se najprej ujel v to, zelo dobro nastavljeno past. In glede na vse predkoncertno maltretiranje, četudi vneto podpiram točnost in zgodnje začetke, sem imel tudi kar nekaj razlogov za to. Damien Rice je namreč najprepričljivejši ravno v soju zadušenih reflektorjev, kjer njegovo izvedbeno zrelost lahko doživimo celo na tretjo ali četrto potenco, kar je danes ogromna redkost v anglosaksonskem kantavtorskem miljeju. Iz spomina si lahko prikličem le Nicka Draka in Jeffa Buckleyja. Seveda Ricea ne primerjam z nobenim od njiju, poudariti želim le osvežujočo ne