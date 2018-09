V Ljubljani vročevodno omrežje obsega 500 kilometrov podzemnih cevi. Mestna občina Ljubljana ima največji sistem daljinskega ogrevanja v Slovenji. Preko vročevodnega omrežja, ki skupno obsega kar 500 kilometrov podzemnih cevi, Energetika Ljubljana s toploto in sanitarno toplo vodo oskrbuje skoraj 65.000 uporabnikov, od tega 59.000 gospodinjskih in 5700 poslovnih uporabnikov. Sistem daljinskega ogrevanja se razprostira predvsem v osrednjem delu mesta.

Vzpostavljenih je okoli 4100 toplotnih postaj, ki se v času potreb po ogrevanju priklopijo, in sicer takrat, ko to želijo uporabniki, so za STA pojasnili v Energetiki Ljubljana, ki sama vzdržuje 700 toplotnih postaj.

»Lahko rečemo, da se je ogrevalna sezona v Ljubljani že začela, saj se priklopi dnevno povečujejo, in pričakujemo, da bo v roku dveh tednov, v kolikor bodo temperature enake ali nižje, priklopljena že vsa mreža daljinskega ogrevanja,« so navedli v družbi.

Lani prvi priklopi že 9. septembra Lani so se prvi priklopi začeli 9. septembra, do konca septembra pa so bile priklopljene že vse toplotne postaje v sistemu. Teoretično gledano se je lanska ogrevalna sezona za daljinsko ogrevanje Ljubljane začela 19. septembra in zaključila 24. aprila letos, so pojasnili v družbi. Toplota za potrebe sistema daljinskega ogrevanja Ljubljane, ki ga zagotavlja Energetika Ljubljana, je proizvedena v enoti TE-TOL, ki je po navedbah družbe največja visoko učinkovita soproizvodnja v Sloveniji. Delež toplote v obliki vroče vode, ki jo enota proizvede za sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani, predstavlja kar polovico vse toplote, ki je v Sloveniji proizvedena za sisteme daljinskega ogrevanja. Za proizvodnjo energije v enoti TE-TOL od leta 2002 uporabljajo okoljsko sprejemljivejši rjavi premog in od leta 2008 lesne sekance, ki predstavljajo 16 odstotkov letne proizvodnje toplotne in električne energije. Do leta 2021 bo v enoti TE-TOL zgrajena plinsko-parna enota, ki bo nadomestila dva najstarejša od treh premogovnih blokov. Uporaba premoga se bo tako zmanjšala za dobrih 70 odstotkov, navajajo v družbi.

V Mariboru tekom današnjega dne topli radiatorji V družbi Energetika Maribor se držijo pravila, da začnejo objekte, priključene na njihov sistem daljinskega ogrevanja, ogrevati takrat, ko je izpolnjen pogoj, da je tri zaporedne dni zunanja temperatura ob 21. uri nižja od 12 stopinj Celzija. Ta pogoj je bil izpolnjen v sredo zvečer, tako da Energetika Maribor tekom današnjega dne v vseh objektih vzpostavlja pričetek ogrevanja, kar pomeni, da lahko odjemalci danes pričakujejo tople radiatorje, je za STA pojasnil direktor Energetike Maribor Alan Perc. Ne glede na omenjeno pravilo pa imajo odjemalci možnost zahtevati ogrevanje kadarkoli, zahtevo pa morajo javiti prek upravnika stavbe ali predstavnika etažnih lastnikov. Energetika Maribor je v prejšnji sezoni z ogrevanjem začela 26. septembra lani in končala 13. aprila letos. V zadnjih 10 letih pa je z ogrevanje najhitreje začela leta 2008, in sicer 16. septembra, najkasneje pa leta 2014, 23. oktobra. Na sistem daljinskega ogrevanja Energetike Maribor je priključenih okoli 13.000 odjemalcev. Daljinski sistem je razvejan na območju desnega brega reke Drave in deloma tudi na levem bregu reke. Na teh območjih so poleg bolj ali manj vseh večstanovanjskih objektov priključene vse šole, vrtci, fakultete, poslovni objekti in tudi zimsko kopališče Pristan. V Energetiki Maribor za primarni energent uporabljajo zemeljski plin in več kot 60 odstotkov vse toplote proizvedejo iz kogeneracijskih naprav. Ob tem direktor navaja, da veliko energije vlagajo v različne razvojne projekte, ob tem pa tudi odjemalce vseskozi spodbujajo k učinkoviti rabi energije.