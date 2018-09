Do leta 2020 bo Uci uvedel ekipe svetovne serije in kontinentalne ter minimalno plačo za kolesarke, je krovna kolesarska zveza potrdila ob robu svetovnega prvenstva v Innsbrucku.

Uci je leta 2016 v ženskem kolesarstvu uvedel svetovno serijo in s tem ukinil svetovni pokal. Pod trenutno strukturo obstaja 46 ženskih kolesarskih ekip. Z januarjem 2019 bo 15 najboljših moštev avtomatsko dobilo vabilo na dirke svetovne serije. A tem ekipam ni nujno treba tekmovati na vseh dirkah svetovne serije, kar naj bi se spremenilo v naslednjih dveh letih.

Kar se tiče minimalne plače, ostaja v zraku za kakšen znesek se bodo dogovorili. Po besedah predsednika Ucija Davida Lappartienta se plače zagotovo ne bodo mogle primerjati z najboljšimi moškimi zasedbami, težko tudi s profesionalnimi kontinentalnimi.

Strožji nadzor pogodb s kolesarkami

Kolesarji v svetovni seriji imajo trenutno minimalno plačo 38.115 evrov na sezono, v profesionalnih kontinentalnih ekipah 30.855 evrov bruto. Uci obljublja, da bo precej bolj nadzoroval pogodbe, ki jih imajo ekipe sklenjene s kolesarkami, in uvedel bolj stroga pravila, da ne bi prišlo do raznih nadlegovanj, zlorab in zaničevanja.

Višje bodo tudi denarne nagrade, od leta 2019 si želi Uci vsako leto zneske dvigniti za 10 odstotkov. Spremenili bodo tudi koledar. Dirke bodo uvrščene v štiri razrede, podobno kot pri moških.

Uci želi v prihodnje uvesti enake tekmovalne pravice za moške in ženske na dirkah po njihovim okriljem in na olimpijskih igrah, enake denarne sklade, cilj do OI 2024 v Parizu pa je, da doseže enakopravnost na kolesarskih tekmovanjih v številu športnikov po disciplinah in po številu medalj, za katere se bodo borili.