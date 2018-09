Sodeč po omenjenih podatkih vse več turistov potuje na vzhod. Na seznamu desetih destinacij z največjim porastom turizma v letošnjem letu so tako kar štiri nekdanje države Sovjetske zveze in dve državi z Balkana.

Največji porast je v letu 2017 doživel San Marino, žepno državico na severu Italije je v letu 2017 obiskalo 30 odstotkov več turistov kot leto prej, kažejo podatki mednarodne turistične organizacije, ki so jih objavili pred kratkim.

Več kot 20-odstotno rast turizma so v letu 2017 zabeležile še Gruzija na drugem, Izrael na tretjem, Turčija na četrtem, Islandija na petem in Makedonija na šestem mestu. Na seznamu desetih držav so še Azerbajdžan, Moldavija, Bosna in Hercegovina in Armenija.

Gre za rast turizma in ne najbolj turistične destinacije Seznam držav se morda zdi nekoliko nenavaden, vendar je treba poudariti, da podatki kažejo rast turizma v posameznih državah, kar pa še ne pomeni, da so te države med turisti najbolj priljubljene. Rast turizma v do sedaj manj priljubljenih državah omogoča tudi razvoj letalskega prometa in ponudbo nizko cenovnih letov v praktično vseh državah. To pa ljudem omogoča raziskovanje novih destinacij, hkrati pa se s tem nekoliko umirja množični turizem v do sedaj najbolj obremenjenih mestih, kot sta Barcelona in Benetke, še piše Quartz.