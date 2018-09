Generalno državno tožilstvo v New Yorku, ki je pristojno za 50 ameriških zveznih držav, je poleg tega Uberju naložilo vrsto ukrepov za izboljšanje varstva podatkov, so poročale tuje tiskovne agencije.

Uber je novembra lani priznal, da je pred javnostjo zatajil vdor hekerjev v njegov računalniški sistem, ki se je zgodil že oktobra 2016, ukradeni pa so bili podatki o približno petih milijonih uporabnikov njegovih storitev in sedmih milijonih voznikov.

Namesto da bi o vdoru obvestil prizadete in oblasti, je Uber hekerjem plačal 100.000 dolarjev in se zanašal na to, da bodo podatke uničili.

»Ta rekordna poravnava daje jasno sporočilo: Do tistih, ki se izogibajo zakonom ter ogrožajo varstvo podatkov o uporabnikih in sodelavcih, imamo ničelno toleranco,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ob razglasitvi poravnave povedala generalna državna tožilka zvezne države New York Barbara Underwood.

Uber je v sporočilu za javnost izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do dogovora z državnimi tožilci.