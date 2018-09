Britanske oblasti so od samega začetka za zastrupitev krivile Rusijo, v začetku septembra pa so objavile tudi posnetke dveh osumljencev. Moška so tedaj identificirali kot Aleksandra Petrova in Ruslana Boširova ter jima očitali, da sta člana ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Osumljenca sta kasneje v daljšem intervjuju za rusko televizijo Russia Today (RT) očitke zanikala in povedala, da se ukvarjata s fitnes industrijo, portal Bellingcat pa njune trditve postavlja na laž. Trdi, da sta oba moška ruska agenta. Pravijo, da so identiteto Boširova odkrili s pomočjo analiz fotografij na spletu, fotografij v evidencah ruske vojaške akademije, podatkovnih baz, ki so jih objavili ruski žvižgači, ter pogovorih z viri v ruski vojski. Boširovo resnično ime je po njihovih podatkih Anatolij Vladimirovič Čepiga, bil pa naj bi agent GRU. Leta 2014 je prejel celo odlikovanje »heroj ruske federacije«.

Putin leta 2014 osebno odlikoval osumljenca V svoji karieri je 39-letni Čepiga sicer prejel že prek 20 vojaških odlikovanj in je v preteklosti služil v posebnih enotah pod poveljstvom GRU, med drugim tudi v Čečeniji in Ukrajini. Leta 2009 naj bi bil premeščen v Moskvo, tedaj je dobil lažno identiteto kot Ruslan Boširov. Zadnjih 9 let naj bi tako delal pod krinko. Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je Čepigo leta 2014 osebno odlikoval, od objave fotografij osumljencev trdi, da gre za civilista. Predstavnica za stike ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je zanikala tudi nove očitke in zatrdila, da spletni portal za svoje poročanje nima nobenih dokazov. BBC je glede zgodbe stopili v stik tudi z britanskimi oblastmi, ki pa zgodbe niso komentirale. Spletni portal Bellingcat je sicer ustanovil Britanec Eliot Higgins, ki si je ustvaril ime z analizami uporabljenega orožja v sirski državljanski vojni. Leta 2015 je Higgins, skupaj z ekipo Bellingcata, prejel tudi nagrado Hannsa Joachima Friedrichsa, ki jo v Nemčiji podeljujejo za posebne novinarske dosežke.