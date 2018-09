Finala se bosta v kategoriji MXGP udeležila Gajser in Klemen Gerčar, tretji predstavnik AMZS Jan Pancar, pa je v kategoriji MX2 še vedno med čakajočimi, saj njegov nastop na dirki zaradi velikega števila prijav ni potrjen.

Motokrosisti so letos prepotovali šestnajst različnih držav. V Italiji so že tekmovali, tokrat pa se bodo prvič pomerili v Imoli, kjer je organizator progo po vzoru nizozemskega Assna pripravil na slovitem dirkališču za cestne dirke, na dirkališču Enza in Dina Ferrarija. Prva in do zdaj edina mednarodna motokros dirka je bila na tem dirkališču pred sedemdesetimi leti. Proga bo imela trdo podlago, kar našim tekmovalcem ustreza. Organizator je progo pripravljal več kot dva tedna, za pripravo pa so porabili 25.000 kubičnih metrov zemlje.

»Vedno je izziv tekmovati na novih progah. Glede na videno pričakujem, da mi bo proga v Imoli ustrezala, na pogled je zabavna in spominja na superkros. V pomoč mi bo zagotovo trši teren. Dvajset točk zaostanka za tretjim mestom ni malo, vendar se bom potrudil po najboljših močeh, da dosežem čim boljši rezultat in končam sezono čim višje,« je napovedal Gajser.

Kako visoko bo sezono končal Gajser, ki ima sicer že zagotovljeno vsaj skupno četrto mesto, torej ni odvisno samo od njegovega rezultata, temveč tudi od tega, kje bo končal trenutno tretjeuvrščeni motokrosist, Belgijec Clement Desalle.