Na Pelješcu zaradi požara evakuirali 35 ljudi

Na hrvaškem polotoku Pelješac se je požar znova razširil in ogrozil naselje nedaleč od Orebića. Tam so v sredo zvečer evakuirali 35 prebivalcev, ki so jih namestili v Trpnju, je sporočila hrvaška uprava za zaščito in reševanje (DUZS). Gasilci so požar uspeli spraviti pod nadzor in obraniti hiše pred ognjenimi zublji.